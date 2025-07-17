Подтверждена совместимость платформ Octo и Test IT

Платформа управления тестированием Test IT, разработанная одноименным бизнес-подразделением «Девелоники», (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) и платформа автоматизации развертывания и тестирования Octo (HD Tech) успешно прошли тестирование на совместимость. Интеграция предоставляет командам QA и DevOps инструменты для сквозного управления жизненным циклом тестирования от проектирования кейсов до анализа результатов. Решение помогает сократить время вывода продукта на рынок, снизить нагрузку на команды и повысить прозрачность процессов тестирования.

Интеграция Octo с Test IT упрощает работу с инфраструктурой: теперь можно создавать шаблоны тестовых, стейджинговых и prod-like окружений буквально в один клик, без подключения DevOps-команды. Тестовые наборы и сценарии в Test IT теперь можно легко привязывать к созданным конфигурациям окружений в Octo — например, для ускорения прохождения регрессионного тестирования.

Ключевые преимущества использования Octo с Test IT: единое хранилище тест-кейсов и планов: ручных и автоматизированных; централизация управления и запусков в одной точке; автоматическая синхронизация артефактов и объединение результатов тестов в отчетности; формирование дашбордов с метриками качества в реальном времени; минимизация влияния человеческого фактора и снижение доли рутинных операций по настройке тестовых окружений.

«Решения HD Tech для автоматизации непрерывной интеграции и развертывания продолжают развиваться. Приятно, что наши партнеры не обошли стороной и автоматизацию QA-процессов. Совместное внедрение решений Test IT и HD Tech позволяет командам выстраивать полноценный QAOps-конвейер», — сказал Артем Кострюков, генеральный директор Test IT, бизнес-подразделения «Девелоники» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline).