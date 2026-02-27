Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191001
ИКТ 14737
Организации 11411
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83064
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Степнов Михаил


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Napoleon IT запускает направление Napoleon AI с фокусом на измеримый эффект внедрения ИИ 1
05.04.2024 Как Big Data поможет научному туризму в Новосибирске 1
24.11.2023 Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря 1
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT? 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
12.05.2020 Publicis Groupe Russia переводит аналитику в «Яндекс.Облако» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Степнов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 4
Yandex - Яндекс 8659 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 402 2
Google LLC 12360 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 44 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 82 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 86 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 414 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 549 1
Directum - Директум 1188 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 1
OpenAI 417 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6025 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9421 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 753 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4184 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5924 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2024 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7144 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 624 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 389 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2891 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 772 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 676 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4265 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 785 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1525 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 586 1
DS-команды 16 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6047 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3786 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 271 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1894 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3140 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 129 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2196 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1047 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1057 1
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 31 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 556 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 565 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1752 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6963 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 154 2
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 1
OpenAI - ChatGPT 595 1
Midjourney - нейросеть 102 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 711 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 87 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 1
МТС Big Data 315 1
2Test Профишкаф 1 1
Кабаков Ярослав 64 1
Оселедец Иван 42 1
Пивоваров Игорь 5 1
Астраханцев Виталий 7 1
Меликишвили Отари 6 1
Суржко Денис 8 1
Потапова Екатерина 14 1
Ошурков Александр 1 1
Новоженов Владимир 3 1
Алешкин Сергей 65 1
Кострюков Артем 17 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Подкорытов Павел 10 1
Панченко Александр 2 1
Червонный Андрей 2 1
Галушкин Олег 182 1
Гонтарев Павел 113 1
Лебедев Георгий 57 1
Савин Александр 15 1
Воронцов Константин 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 1
Европа 24706 1
Беларусь - Белоруссия 6092 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1935 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2718 1
Россия - СФО - Омская область 751 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 993 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1578 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1012 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1463 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6280 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2526 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2833 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 936 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
Английский язык 6903 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2081 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 823 1
Аудит - аудиторский услуги 3138 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10800 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 160 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1662 1
Импортозамещение - параллельный импорт 569 1
Пропаганда и агитация 195 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2194 1
Философия - Philosophy 503 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5446 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 433 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1568 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 37 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1667 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
РАН - Российская академия наук 2043 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 241 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 639 1
IT World Awards 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще