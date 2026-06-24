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Панченко Александр
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
|Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН» 1
|12.05.2023
|Когда ждать российский ChatGPT? 1
|22.03.2022
|MTS AI и «Сколтех» разработали ИИ-редактора ненормативной лексики в чатах 1
Панченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 1
|Оселедец Иван 49 1
|Степнов Михаил 6 1
|Воронцов Константин 25 1
|Суржко Денис 8 1
|Кротова Ирина 2 1
|Червонный Андрей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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