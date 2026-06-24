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Панченко Александр

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН» 1
12.05.2023 Когда ждать российский ChatGPT? 1
22.03.2022 MTS AI и «Сколтех» разработали ИИ-редактора ненормативной лексики в чатах 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Панченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 3
2domains 4 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Google LLC 12587 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 177 1
Yandex - Яндекс 9075 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
OpenAI 485 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4663 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 2
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Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 135 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2010 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5309 1
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Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 32 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9788 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7779 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6439 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 332 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 221 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1145 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6666 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2700 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 166 1
2Test Профишкаф 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 104 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 352 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 1
Английский язык 6991 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 1
Импортозамещение - параллельный импорт 608 1
Пропаганда и агитация 198 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5606 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 1
РАН - Российская академия наук 2098 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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