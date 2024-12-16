Сорока Тарас
Сорока Тарас и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Кочетов Илья 4 2
|Борченко Павел 37 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Сельдемиров Александр 43 1
|Лежнев Федор 28 1
|Кусеров Олег 18 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Загарский Сергей 4 1
|Колотова Дарья 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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