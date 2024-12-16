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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Сорока Тарас



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2023 1
15.05.2024 Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сорока Тарас и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 2
UIPath 101 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Telegram Group 1983 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
SAP SE 5279 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Flant - Флант 95 1
Терн ГК - Tern Group 75 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Фора Банк 55 1
Альфа-Капитал УК 102 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 64 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Примо РПА - Primo RPA 31 2
Linux OS 9937 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 35 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Кочетов Илья 4 2
Борченко Павел 37 1
Федечкин Эдуард 55 1
Сельдемиров Александр 43 1
Лежнев Федор 28 1
Кусеров Олег 18 1
Гонтарь Людмила 9 1
Овчаренко Юрий 37 1
Загарский Сергей 4 1
Колотова Дарья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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