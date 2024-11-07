Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября

28 ноября 2024 г. CNews проведет конференцию «Заказная разработка ПО 2024».

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024», 28 ноября 2024 г.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Как развивался рынок заказной разработки ПО в 2024 г.?
  • Кто является главным заказчиком заказных решений?
  • Почему заказчики выбирают собственную разработку?
  • Заказная разработка и Open Source?
  • Где взять кадры для заказной разработки?
  • Господдержка разработки отечественных решений?
  • Оправдались ли надежды на отраслевые центры компетенций?
  • Перспективы объединения российских разработчиков для реализации масштабных проектов?
  • Как коммерциализировать собственный ИТ-продукт?

Инструменты разработки

  • Платформы для разработчиков ПО.
  • Плюсы и минусы использования Open Source.
  • Может ли ИИ заменить разработчиков?
  • Безопасная разработка.
  • Инструменты коллективной работы команд.

Практический опыт разработки ПО

  • Как выбрать компанию-разработчика ПО?
  • Как организовать собственную разработку?
  • Формирование и управление командами разработки.
  • Насколько зрелыми являются российские решения?
  • Во сколько обходится доработка и техническая поддержка ПО?
  • Крупные проекты внедрения заказного ПО.
  • Российское ПО на экспорт.

Подтвержденные спикеры:

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics
CNEWS ANALYTICS

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Валентин Каськов, ИТ-директор, Международный холдинг «Специальные системы и технологии» ;
Валерий Лобанов, директор по производству ИТ, БКС «Мир инвестиций»;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», «Рустам Курмаев и партнеры»;
Александр Епифанов, исполнительный директор, «Tay Технологии»;
Илья Батай, ИТ-директор, банк «Синара»;
Людмила Гонтарь, руководитель дирекции «Аэродинамика», РСМД;
Тарас Сорока, управляющий директор центра технологического развития рисков операционных и общих сервисов, Уральский банк реконструкции и развития;
Олег Брянов, директор по эксплуатации инфраструктуры, Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»;
Алексей Сердюк, адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры»;
Иван Крутько, СdTO, проекты «Комус», «М.Видео-Эльдорадо».

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: