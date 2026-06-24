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Брянов Олег
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
|Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября 1
|07.11.2024
|Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
|09.07.2024
|Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
Брянов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 1
|Чалых Игорь 1 1
|Сидоров Кирилл 2 1
|Корниенко Павел 1 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Фогельсон Виктор 49 1
|Мылицын Роман 111 1
|Глазков Александр 151 1
|Сергеев Сергей 178 1
|Панченко Иван 192 1
|Батай Илья 59 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 138 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Иванов Михаил 116 1
|Шпак Василий 279 1
|Белов Алексей 28 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Алексеева Марина 25 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Шицле Ярослав 29 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Харитонов Дмитрий 78 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Тульчинский Станислав 87 1
|Чудинов Дмитрий 90 1
|Спирькова Анастасия 6 1
|Сердюк Алексей 10 1
|Кузякина Анна 28 1
|Ряузов Александр 7 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1240 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 2
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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