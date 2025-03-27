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НВБС ранее Энвижн Бизнес Солюшенс
НВБС и организации, системы, технологии, персоны:
|Суворов Олег 9 3
|Петров Дмитрий 62 1
|Скрынский Василий 3 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Заржецкий Александр 36 1
|Николашин Павел 3 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Эчин Павел 2 1
|Фортунатов Сергей 2 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Прокофьев Андрей 2 1
|Виговский Максим 1 1
|Брянов Олег 2 1
|Чалых Игорь 1 1
|Сидоров Кирилл 1 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Корниенко Павел 1 1
|Бессарабенко Александр 15 1
|Панченко Иван 145 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Фетисов Алексей 43 1
|Врацкий Андрей 137 1
|Рыль Иван 6 1
|Иодковский Станислав 85 1
|Глазков Александр 138 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Шпак Василий 229 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Иванов Михаил 102 1
|Фогельсон Виктор 18 1
|Ряузов Александр 7 1
|Харитонов Дмитрий 52 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 4
|Рустелеком ТК 304 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1536 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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