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НВБС ранее Энвижн Бизнес Солюшенс

НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс

27.03.2025 CNews Analytics: российский рынок систем мониторинга и управления ЦОД демонстрирует положительную динамику 1
02.10.2024 Выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд 1
25.07.2024 «Билайн» развивает собственную экспертизу для сервисного обслуживания домашнего интернета 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
13.06.2024 Китайские серверы уверенно осваивают рынок. Опыт сотрудничества SharQ и НВБС 1
19.07.2022 МТС потратила 1,5 млрд руб. на покупку региональных операторов 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
19.04.2018 Рост рынка ИТ в ритейле достиг показателей 2014 г. 1
29.03.2018 Олег Суворов -

Рынку ИТ-аутсорсинга надо уходить от демпинга

 3
03.04.2017 НВБС обслуживает торговые точки ритейлера «Связной» 2
06.09.2016 Flexbby Solutions автоматизирует документооборот в НВБС: завершен первый этап проекта 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

НВБС и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 4
Softline - Софтлайн 2890 4
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
Achemar Holdings - МТренд 2 2
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Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 281 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Крок - Croc 1780 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
1С-Рарус 891 1
ТелеСвязь 20 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Кометрика 16 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Broadcom - VMware 2390 1
Microsoft Corporation 24731 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 245 1
Achemar Holdings 2 2
Связной ГК 1372 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 1
Почта России ПАО 2133 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
UniSuper 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
Газпром нефть 627 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
Газпром ПАО 1351 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
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