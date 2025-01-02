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Четвертнев Илья



02.01.2025 На сетевую защиту пришлась четверть ИБ-расходов 1
28.12.2024 Доля иностранных вендоров на российском рынке ИБ сократилась втрое 2
27.12.2024 Angara Security вошла в топ-3 крупнейших поставщиков сторонних ИТ-решений 1
18.12.2024 «Российский кибербез: сможет ли экспорт решений стать точкой роста для рынка?» 2
08.08.2024 Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 2
06.10.2020 Илья Четвертнев, Angara -

Операторы связи пока не знают, как монетизировать растущее цифровое потребление

 1
30.11.2017 Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты 2
29.03.2013 О безопасности заботятся в основном крупные компании 1
25.03.2013 Торговле нужны универсальные ИБ-решения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Четвертнев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 6
Информзащита 756 5
Softline - Софтлайн 2810 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
ИКС 318 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Сател 125 2
Кометрика 16 2
Микротест 278 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Ростелеком 9700 1
МегаФон 8805 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Apple Inc 12100 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ТелеСвязь 20 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
НАГ - NAG 12 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 12 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Код Безопасности 616 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Крок - Croc 1777 1
Microsoft Corporation 24625 1
АйТи 1365 1
Citrix Systems 812 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
1С-Рарус 887 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Imperva 34 1
Электросвязь 268 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
Visa International 1949 1
eBay Inc 1619 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
InCity - Модный континент 14 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Genesco 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Крестовский ТД 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Яндекс.Маркет 937 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
Microsoft Windows 15656 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
Петров Дмитрий 60 2
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Эчин Павел 2 2
Фортунатов Сергей 2 2
Кухарев Сергей 8 2
Гущина Светлана 5 2
Сафрошкин Олег 3 2
Иванов Олег 141 1
Чапчаев Андрей 55 1
Тихович Дмитрий 7 1
Гурова Наталья 13 1
Пырков Георгий 8 1
Афонин Евгений 7 1
Усаковский Константин 10 1
Елисеев Сергей 5 1
Бояркин Иван 5 1
Филиппов Максим 48 1
Гришин Алексей 26 1
Заржецкий Александр 35 1
Сорокин Константин 15 1
Наместников Юрий 40 1
Врублевский Андрей 7 1
Шабуров Олег 12 1
Черемушкин Александр 4 1
Зрячих Дмитрий 5 1
Санин Александр 30 1
Ткачев Максим 6 1
Визгин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Япония 13282 2
Украина 7608 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Экономический эффект 1067 1
Skynet 51 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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