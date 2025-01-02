Четвертнев Илья
Четвертнев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Дмитрий 60 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Эчин Павел 2 2
|Фортунатов Сергей 2 2
|Кухарев Сергей 8 2
|Гущина Светлана 5 2
|Сафрошкин Олег 3 2
|Иванов Олег 141 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Тихович Дмитрий 7 1
|Гурова Наталья 13 1
|Пырков Георгий 8 1
|Афонин Евгений 7 1
|Усаковский Константин 10 1
|Елисеев Сергей 5 1
|Бояркин Иван 5 1
|Филиппов Максим 48 1
|Гришин Алексей 26 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Сорокин Константин 15 1
|Наместников Юрий 40 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Шабуров Олег 12 1
|Черемушкин Александр 4 1
|Зрячих Дмитрий 5 1
|Санин Александр 30 1
|Ткачев Максим 6 1
|Визгин Михаил 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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