Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва

Российские банки могут не успеть полностью перейти на отечественное «железо» в отведенные им сроки – до начала января 2025 г. Они значительно продвинулись в этом направлении, но есть ряд факторов, удерживающих их от достижения поставленной цели – полного отказа от иностранного оборудования.

Работы много, времени мало

Над российскими банками возникла угроза срыва сроков по импортозамещению используемого ими оборудования, пишет «Коммерсант». Они должны полностью отказаться от иностранного «железа» не позднее 1 января 2025 г., но остается менее пяти месяцев, а некоторая техника, без которой работа банка невозможна, по-прежнему несет на себе логотип иностранного производителя.

По информации издания, к июлю 2024 г. доля импортозамещенного оборудования в крупных банках России достигла среднего показателя 75%. Для сравнения, с февраля 2024 г. она стала больше на 5 процентных пунктов.

Импортозамещение «железа» в банках среднего уровня показало аналогичные темпы роста, но в целом они значительно отстают от своих более крупных конкурентов – доля российского оборудования у них составляет в среднем 55%.

Наихудшая ситуация в этом плане сложилась в небольших российских банках. С одной стороны, они лидируют по скорости отказа от иностранной аппаратуры – доля российской с февраля 2024 г. увеличилась на 15 процентных пунктов. С другой, пока еще она находится на уровне 40%., приводит «Коммерсант» статистику российского интегратора «Информзащита».

Что успели сделать за год

К поставленной цели банки страны идут сравнительно быстро, если смотреть на динамику в течение более широкого временного диапазона. Для примера, почти год назад крупнейшие игроки рынка демонстрировали уровень импортозамещенности оборудования лишь на уровне 60%, а сейчас это уже 75%.

Столь же быстро отказывались от иностранного «железа» и банки поменьше – осенью 2023 г. целевой показатель был в пределах 40%, то есть тоже на 15 п. п. ниже, чем сейчас. Маленькие кредитные организации за тот же срок поднялись с 15% до нынешних 40%.

По оценке опрошенных изданием экспертов, небольшие банки отстают от средних и крупных по темпам импортозамещения в первую очередь из-за финансов. Такого мнения придерживается, в частности, генеральный директор российского системного интегратора SafeTech Lab Александр Санин. Он сообщил «Коммерсанту», что у более крупных банков, соответственно, и более большие бюджеты на программу импортозамещения – пока маленькие банки выделяют на это десятки миллионов рублей, крупные тратят сотни миллионов, а иногда и вовсе миллиарды рублей.

Санин считает также, что регуляторы более пристально следят за отказом от иностранного оборудования именно в крупных банках, уделяя менее крупным организациям меньше внимания.

Где преуспели, а где нет

Меньше всего проблем с заменой иностранного «железа» на отечественное российские банки всех размеров испытывают с рабочими станциями и персональными компьютерами. В России много компаний, выпускающих их, и можно выбирать не только вендора, но также комплектацию и даже форм-фактор. Например, у компании «Гравитон» есть модельный ряд неттопов – полноценных ПК размером с книжку. В III квартале 2024 г. он пополнится мини-ПК с дискретной графикой Nvidia GeForce RTX 4060.

К середине 2024 г. доля российской техники в сегменте ПК и рабочих станций достигла 75% в целом по всей банковской сфере. В октябре 2023 г. этот показатель был на уровне 60%, так что прогресс есть.

Как сообщил «Коммерсанту» директор департамента комплексной поддержки ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Максим Ткачев, такие успехи – это следствие того, что ПК в России производятся давно, и что замещать их «проще и дешевле», а также их импортозамещение «улучшает цифры в отчетности для регулятора».

С отказом от иностранных серверов и построенных на них центров обработки данных в банках ситуация обстоит заметно хуже. У крупных банков доля отечественного оборудования такого плана достигла 75%, у средних банков – 55%, а у небольших – лишь 40%. По словам Максима Ткачева, основная причина тому – в более высокой стоимости серверов и ЦОДов в сравнении с ПК и рабочими станциями. А также банка часто требуется не просто поставить новый российский сервер, но также досконально протестировать на нем работу всего необходимого ПО, а иногда и вовсе переписать под него нужный софт. Ткачев сообщил изданию, что этот процесс может растянуться на длительное время и видимого результата не принести. А технический директор Angara Security Илья Четвертнев заявил «Коммерсанту», что «в большинстве случаев предлагаемые решения не могут удовлетворить требования банков», особенно в случае «железа» для ЦОДов.

Уровень отказа от зарубежного сетевого оборудования и банкоматов такой же, как и у серверов. На схожих позициях находится и импортозамещение модулей обеспечения информационной безопасности (HSM-модулей).

«Импортозамещение HSM-модулей идет постепенно, с максимальным акцентом на предварительное всестороннее тестирование совместимости и бесперебойности работы отечественных решений в связке с банковским ПО», – сказал «Коммерсанту» директор по развитию бизнеса и работе с партнерами в компании «КриптоПро» (производитель таких модулей) Павел Луцик.

Прогнозы неутешительные

Эксперты «Информзащиты» считают, что банки не успеют полностью отказаться от иностранного оборудования к концу 2024 г. По их прогнозам, к декабрю 2024 г. суммарный показатель импортозамещения в крупных банках достигнет 80%, в средних – 60%, а в небольших – и вовсе лишь 50%.

В «Информзащите» сказали «Коммерсанту», что для достижения целевых показателей и не нарваться на штрафы за срыв сроков, банкам понадобится или получить отсрочку по ним, или нарастить траты на закупку и внедрение российского оборудования, а также упростить свои бюрократические процедуры, инвестировать в НИОКР и более тесно сотрудничать с российскими вендорами оборудования.