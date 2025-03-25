CNews Analytics: российский рынок систем мониторинга и управления ЦОД демонстрирует положительную динамику

В феврале 2025 г. CNews Analytics провел исследование российского рынка систем мониторинга и управления ЦОД, в рамках которого проводился опрос заказчиков подобных систем, а также интеграторов и вендоров.

Динамичное развитие рынка

Исследование показало, что сектор систем мониторинга демонстрирует динамичное развитие, обусловленное как внутренними, так и внешними экономическими факторами, так как подобные системы зачастую интегрированы в более широкие инженерные решения и составляют лишь некоторую долю от общего бюджета ЦОД.

«Большая часть оборудования поставляется уже со встроенными системами компонентами, включая мониторинг. Поэтому стоимость систем мониторинга нередко входит в общий бюджет. Усложняет расчет и то, что заказчики нередко относят к системам мониторинга платы SNMP в ИБП», — подтверждает Константин Зиновьев, директор отделения инженерной инфраструктуры Rubytech.

Говоря о динамике объема российского рынка систем мониторинга в перспективе от одного года до трех лет, вендоры единогласно уверены в том, что этот рынок будет стремительно расти и демонстрировать рост на уровне 10–15% в год. Связывают этот факт с увеличением числа проектов ЦОД и необходимостью замены устаревших систем на отечественные решения.

«В краткосрочной перспективе ведущие игроки рынка продолжат реализацию ранее запланированных коммерческих и корпоративных проектов ЦОД. Наша практика показывает, что внедрение систем мониторинга и управления осуществляется на финальном этапе планирования ЦОД, когда определены основные характеристики будущего ЦОД и сформированы основные технологические решения. Прирост в сегменте рынка мониторинга в ближайшие годы будет зависеть в основном от уже запланированных проектов ЦОД, а также от органической замены устаревших и оказавшихся без технической поддержки существующих зарубежных систем мониторинга на отечественные решения, что дополнительно простимулирует развитие конкуренции между российскими игроками рынка и развитие самих продуктов до уровня международных стандартов», — говорит Алексей Соловьев, технический директор управления по рынку «ИТ-решения» компании Systeme Electric.

Не все перестроились

В ходе исследования выяснилось, что некоторые интеграторы, которые ранее считались активными участниками этого сегмента рынка, с уходом западных вендоров снизили свою активность в данном направлении.

Снижение активности интеграторов систем мониторинга зачастую связано с тем, что в результате импортозамещения решений в этой области стало больше, но не всегда они соответствуют реальным запросам заказчиков: «Представленные в настоящее время на российском рынке системы мониторинга являются, на наш взгляд, универсальными инструментами, пока слабо заточенными под задачи ЦОД. Они позволяют контролировать состояние инженерных коммуникаций, но область ИТ-оборудования практически не затронута. Чтобы серверная стойка была представлена как отдельный объект, с возможностью отслеживания его состояния по различным параметрам, систему мониторинга приходится дорабатывать», — отмечает Дмитрий Ненадовский, инженер ЦОД Linx Datacenter.

Кроме этого, ряд интеграторов сообщил CNews, что системы мониторинга ЦОД не являются ключевым направлением либо находятся вне зоны их компетенций: «Программный Продукт», «Айтеко», SimbirSoft, «Траст Технолоджиз», «Синто», «Южная Софтверная Компания», «НВБС», BIA-Technologies, Redlab, а «Сбербанк-Сервис» отмечает, что с уходом иностранных вендоров систем мониторинга с рынка прекратилась и работа по внедрению таких систем.

Выручка поставщиков систем мониторинга ЦОД

В рамках исследования CNews запрашивались данные о выручке поставщиков систем мониторинга ЦОД. Ниже приведена таблица со сведениями о некоторых участниках рынка (не является рейтингом). Исходя из полученных данных, видно, что в 2024 г. выручка игроков рынка систем мониторинга и управления ЦОД существенно выросла.

CNews Analytics: Поставщики решений в области систем мониторинга и управления ЦОД Название компании Выручка, которая приходится на системы мониторинга ЦОД в 2024 г., ₽ млн с НДС Выручка, которая приходится на системы мониторинга ЦОД в 2023 г., ₽ млн с НДС Доля в общей выручке, которая приходится на системы мониторинга ЦОД в 2023 г., % Рост выручки 2024/2023, % Собственные решения в области систем мониторинга ЦОД Ключевые заказчики в 2024 г. Специализация Город ЦОДУМ 210,3 143,3 79% 46,7% Smart DCIM Мосгортранс, ДКС, Новатэк, Ленэнерго Разработка ПО Санкт-Петербург РТК-ЦОД 120 30 1% 300% Система Smart Control Ростелеком, Генеральная прокуратура РФ, Роспотребнадзор Разработка ПО Москва Tibbo Systems 101,6 68,4 37,7% 48,5% AggreGate Data Center Supervisor Атомдата-Иннополис Разработка ПО Тверь ДАТАРК 60 15 11% 300% Datcheck н/д Производство МЦОД Екатеринбург Алентис Электроникс (NetPing) н/д 160 100% --- Устройства мониторинга серверных комнат и удаленного управления электропитанием н/д Разработка устройств мониторинга Москва Источник: CNews Analytics, 2025

Перспективы развития

На сегодняшний день на российском рынке систем мониторинга и управления ЦОД возникла необходимость в комплексных разработках. «Основываясь на многолетнем опыте работы УЦСБ, можем сделать вывод, что актуальной для определенного класса корпоративных заказчиков окажется услуга комплексного мониторинга инженерной инфраструктуры ЦОД «по подписке», которая включала бы в себя как внедрение самой системы мониторинга в ее программного-аппаратной части, так и внешнюю диспетчерскую службу, оперативно реагирующую на инциденты с применением такой системы», — отмечает Олег Сидоров, заместитель директора технического департамента УЦСБ.

Кроме этого, на рынке систем мониторинга ЦОД заметна нехватка сквозного мониторинга и интеграции, предиктивной аналитики, так как именно эти инструменты дают полное понимание ситуации в ЦОД всем подразделениям и службам компании. Также векторами развития для рынка систем мониторинга может послужить внедрение ИИ, DCIM-направление. Константин Зиновьев, директор отделения инженерной инфраструктуры Rubytech: «Конечно, пока еще в России остаются недостаточно освоенными некоторые ниши. Например, высокоуровневые системы уровня DCIM с развитыми возможностями интеграции со смежными системами (SCADA-системами, системами управления предприятием). Сейчас виден устойчивый тренд к освоению этой ниши».

Сколько готовы тратить компании на системы мониторинга и как часто ждут обновлений ПО?

В рамках исследования особый интерес представлял вопрос о допустимом для компании бюджете на системы мониторинга. Выяснилось, что 56,4% респондентов готовы потратить на систему мониторинга не более 2% от стоимости ЦОД, а 24,5% – более 3%, что говорит о некой сегментации.

Также интересен факт того, что 63,8% респондентов ожидают обновлений каждые полгода-год. Это говорит о заинтересованности компаний в регулярном обновлении ПО систем мониторинга, а значит, предпочтение будет отдаваться тем вендорам, которые предоставляют не только качественный продукт, но и заботятся о его бесперебойном функционировании.

Почему компании отказываются от установки системы мониторинга ЦОД

В ходе исследования удалось выделить сегмент респондентов, у которых не установлена система мониторинга ЦОД, и нет планов по ее внедрению. Среди причин такого выбора чаще всего называли то, что обслуживающий персонал ЦОД может стать достойной альтернативой системе мониторинга (46,7%), внедрение такой системы обходится компании слишком дорого (40%), эффект от внедрения не понятен (13,3%).

Источник: CNews Analytics, 2025 г.:

Что будет, если уже установленная система мониторинга уйдет с рынка

Исследование разделило респондентов на две группы. Одна группа считает, что используемая в их компании система мониторинга ЦОД останется на рынке, а в случае неполучения обновлений, критичных ситуаций не возникнет. Другая часть респондентов уверена, что последствий ухода вендоров с рынка не избежать, и возникнут серьезные проблемы в дальнейшей эксплуатации всего ЦОД: недоступность обновлений, отсутствие достаточного количества администраторов или инженеров, которые могли бы следить за состоянием информационных систем, отсутствие отечественных аналогов свободно-распространяемых систем мониторинга и др.

Об исследовании

Исследование включало опрос заказчиков, интеграторов и производителей систем мониторинга и управления ЦОД. Респонденты, являющиеся заказчиками систем мониторинга, были опрошены двумя методами: посредством телефонного опроса и глубинных интервью. В телефонном опросе приняли участие 112 респондентов из среднего и крупного бизнеса преимущественно из таких отраслей, как банки (19,6%), нефтегаз (17%), транспорт и логистика (13,4%), металлургия (10,7%) и др.