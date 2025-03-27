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Ненадовский Дмитрий



27.03.2025 CNews Analytics: российский рынок систем мониторинга и управления ЦОД демонстрирует положительную динамику 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ненадовский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 62 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 13 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 10 1
Sinto - Синто 11 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 140 1
ЮСК - Южная софтверная компания 18 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 78 1
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SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 483 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2233 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1464 1
Linx Datacenter 51 1
Сидоров Олег 5 1
Зиновьев Константин 3 1
Соловьев Алексей 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2488 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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