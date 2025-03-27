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Сидоров Олег
Сидоров Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Алексанкина Дарья 11 1
|Паньков Роман 1 1
|Павлов Андрей 40 1
|Шарак Андрей 63 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146658 2
|Россия - УФО - Екатеринбург 4012 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
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Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
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