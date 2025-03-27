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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сидоров Олег


27.03.2025 CNews Analytics: российский рынок систем мониторинга и управления ЦОД демонстрирует положительную динамику 1
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
09.07.2020 «ЭР-Телеком» завершила постройку своего ЦОДа 1
26.12.2019 УЦСБ расширил инфраструктуру дата-центра «СКБ Контура» 1
20.04.2015 Vivreau снизила влияние на окружающую среду с внедрением SAP Cloud for Customer 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Сидоров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 77 3
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
InnoSTage - Инностейдж 150 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Парус электро - Связь инжиниринг 24 1
ЮСК - Южная софтверная компания 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
К2Тех 144 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 1
ИНГРОСС Лтд - Engross 3 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
SAP Consulting 36 1
SAP SE 5305 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2608 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1279 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1459 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1893 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 72 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2805 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1044 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9724 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 115 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3221 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8690 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 876 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1649 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 19 1
Linx Datacenter 51 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
Алексанкина Дарья 11 1
Паньков Роман 1 1
Павлов Андрей 40 1
Шарак Андрей 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 1
Импортозамещение - параллельный импорт 502 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3263 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5485 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
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