Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«ЭР-Телеком» завершила постройку своего ЦОДа

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru») совместно с Уральским центром систем безопасности объявляют об успешном завершении проекта по строительству центра обработки данных (ЦОД), который станет основным узлом в процессе обработки и хранения информации оператора.

Одной из важных особенностей проекта является совместимость применяемых в ЦОД решений со специфическим телекоммуникационным оборудованием, для работоспособности которого необходимо обеспечивать его питание с постоянным напряжением 48 В. Для этого в процессе проектирования инженерной инфраструктуры ЦОД в составе системы электроснабжения было предусмотрено специфическое оборудование: инверторная система, выпрямительная система, аккумуляторы сверхбольшой емкости 1000 Ач с напряжением 2 В и распределительные панели 48 В в серверных шкафах.

«В ходе реализации проекта по строительству ЦОД для АО «ЭР-Телеком холдинг» в Екатеринбурге было необходимо учесть целый ряд специфических требований к объекту и ограничений предоставленной площадки. Такая задача зачастую требовала от инженерной команды не только высокой квалификации, но и умения применять нестандартные подходы при выборе и проработке технических решений», – отметил Олег Сидоров, руководитель направления инженерной инфраструктуры ЦОД УЦСБ.

«При выборе партнера для реализации данного проекта мы ориентировались, прежде всего, на успешный опыт компаний в строительстве центров обработки данных. Компания УЦСБ выполнила проект с соблюдением заявленных сроков и обеспечив высокое качество выполнения работ», – сказал представитель «ЭР-Телеком холдинг».



Другие материалы рубрики

Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле

РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту

Российско-американская платежная система превращается в производителя электромобилей

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live