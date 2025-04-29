Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Представлено новое устройство, работающее на «РОСА Мобайл» — планшет «Р-Таб»

Компания АО «Рутек» представила планшет «Р-Таб» — доверенное мобильное устройство нового поколения, работающее на базе операционной системы «РОСА Мобайл», разработанной АО «НТЦ ИТ РОСА». Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

Планшет «Р-Таб» дополнил линейку доверенной мобильной техники, разработанной для использования в коммерческих структурах и государственных организациях, где критически важна защита данных и соответствие требованиям безопасности.

«Мы сделали ставку на надежность и прозрачность производства. Весь цикл сборки контролируется на заводе в Саранске, что позволяет гарантировать соответствие требованиям безопасности для корпоративных и государственных заказчиков», — сказал Евгений Рейман, генеральный директор компании «Рутек».

Технические характеристики «Р-Таб»

В основе устройства — энергоэффективный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99 (6 нм). Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ, встроенное хранилище – объемом до 512 ГБ с возможностью расширения через microSD (до 512 ГБ).

rtab63.jpg

АО «НТЦ ИТ РОСА»

Экран – 10,36-дюймовый. Встроенные камеры — фронтальная на 5 МП и основная на 13 МП с автофокусом — позволяют использовать «Р-Таб» для служебных видеозвонков и документирования рабочих процессов.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью до 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 27 Вт.

Планшет поддерживает все современные стандарты связи: две nano-SIM для работы в корпоративных и публичных сетях, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, NFC для безопасной идентификации, Bluetooth 5.0 для подключения периферии, навигационные модули ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo, датчик отпечатка пальцев.

Планшет «Р-Таб» спроектирован с учетом требований корпоративных и государственных заказчиков, где важно не только «железо», но и его совместимость с политиками безопасности и управляемостью в рамках единой ИТ-инфраструктуры.

«РОСА Мобайл» — безопасная платформа для мобильных устройств

«Р-Таб» работает под управлением защищенной российской мобильной операционной системы «РОСА Мобайл», созданной НТЦ ИТ РОСА. Все операционные системы компании — десктопные, серверные, мобильные и встраиваемые, основаны на единой технологической платформе РОСА. Она включает в себя систему сборки ABF и репозиторий ROSA 2021.1, который формируется уже более 10 лет и включает около 35 тыс. проверенных программ и приложений. Такой подход позволяет выстроить безопасное информационное пространство для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая совместимость и управление ИТ-средой независимо от типа устройств — от рабочих станций и серверов до мобильных решений, таких как «Р-Фон» и «Р-Таб».

Благодаря мультиплатформенности приложения экосистемы РОСА работают на всех устройствах без необходимости адаптации, при этом соблюдаются корпоративные стандарты безопасности. Это особенно актуально для организаций с мобильными и удаленными сотрудниками, которые получают стабильный доступ к единому набору сервисов вне зависимости от своего местоположения.

«Мы построили единую технологическую платформу, где мобильные устройства, серверы и рабочие станции работают как единое целое. Это дает нашим клиентам полный контроль над ИТ-инфраструктурой и обеспечивает соответствие всем стандартам цифрового суверенитета», — отметил Олег Карпицкий, генеральный директор АО «НТЦ ИТ РОСА».

Другим важным фактором безопасности является то, что при создании «Р-Таба», так же как и смартфона «Р-Фона», было реализовано решение с полным контролем над аппаратной и программной частью, отвечающее принципам доверенной техники. Аппаратную часть производит компания «Рутек» на заводе в Саранске (Республика Мордовия), а РОСА отвечает за создание операционной системы, системных приложений, экосистемы и написание кода драйверов.

Данный подход особенно важен в условиях современных киберугроз, когда уязвимости могут быть заложены как в аппаратном обеспечении (так называемые «аппаратные закладки»), так и в драйверах, обеспечивающих работу устройства. Контроль над каждой строкой кода и всеми компонентами позволяет исключить скрытые функции, которые могут использоваться для несанкционированного доступа или слежки.

«Р-Таб» и «Р-Фон» уже доступны корпоративным и государственным заказчикам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облака бесполезны в борьбе с хакерами. Они неспособны защитить даже тех клиентов, которые платят за безопасность

В России вышел фантастически дешевый смартфон Xiaomi с экраном как у топового iPhone. Опрос

Россияне создали суверенный планшет «Р-Таб» с отечественной ОС на замену Android

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности

Крупнейшему в мире производителю процессоров запретят строить передовые фабрики по всему миру кроме одной страны

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153