Представлено новое устройство, работающее на «РОСА Мобайл» — планшет «Р-Таб»

Компания АО «Рутек» представила планшет «Р-Таб» — доверенное мобильное устройство нового поколения, работающее на базе операционной системы «РОСА Мобайл», разработанной АО «НТЦ ИТ РОСА». Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

Планшет «Р-Таб» дополнил линейку доверенной мобильной техники, разработанной для использования в коммерческих структурах и государственных организациях, где критически важна защита данных и соответствие требованиям безопасности.

«Мы сделали ставку на надежность и прозрачность производства. Весь цикл сборки контролируется на заводе в Саранске, что позволяет гарантировать соответствие требованиям безопасности для корпоративных и государственных заказчиков», — сказал Евгений Рейман, генеральный директор компании «Рутек».

Технические характеристики «Р-Таб»

В основе устройства — энергоэффективный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99 (6 нм). Объем оперативной памяти достигает 12 ГБ, встроенное хранилище – объемом до 512 ГБ с возможностью расширения через microSD (до 512 ГБ).

Экран – 10,36-дюймовый. Встроенные камеры — фронтальная на 5 МП и основная на 13 МП с автофокусом — позволяют использовать «Р-Таб» для служебных видеозвонков и документирования рабочих процессов.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью до 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 27 Вт.

Планшет поддерживает все современные стандарты связи: две nano-SIM для работы в корпоративных и публичных сетях, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, NFC для безопасной идентификации, Bluetooth 5.0 для подключения периферии, навигационные модули ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo, датчик отпечатка пальцев.

Планшет «Р-Таб» спроектирован с учетом требований корпоративных и государственных заказчиков, где важно не только «железо», но и его совместимость с политиками безопасности и управляемостью в рамках единой ИТ-инфраструктуры.

«РОСА Мобайл» — безопасная платформа для мобильных устройств

«Р-Таб» работает под управлением защищенной российской мобильной операционной системы «РОСА Мобайл», созданной НТЦ ИТ РОСА. Все операционные системы компании — десктопные, серверные, мобильные и встраиваемые, основаны на единой технологической платформе РОСА. Она включает в себя систему сборки ABF и репозиторий ROSA 2021.1, который формируется уже более 10 лет и включает около 35 тыс. проверенных программ и приложений. Такой подход позволяет выстроить безопасное информационное пространство для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая совместимость и управление ИТ-средой независимо от типа устройств — от рабочих станций и серверов до мобильных решений, таких как «Р-Фон» и «Р-Таб».

Благодаря мультиплатформенности приложения экосистемы РОСА работают на всех устройствах без необходимости адаптации, при этом соблюдаются корпоративные стандарты безопасности. Это особенно актуально для организаций с мобильными и удаленными сотрудниками, которые получают стабильный доступ к единому набору сервисов вне зависимости от своего местоположения.

«Мы построили единую технологическую платформу, где мобильные устройства, серверы и рабочие станции работают как единое целое. Это дает нашим клиентам полный контроль над ИТ-инфраструктурой и обеспечивает соответствие всем стандартам цифрового суверенитета», — отметил Олег Карпицкий, генеральный директор АО «НТЦ ИТ РОСА».

Другим важным фактором безопасности является то, что при создании «Р-Таба», так же как и смартфона «Р-Фона», было реализовано решение с полным контролем над аппаратной и программной частью, отвечающее принципам доверенной техники. Аппаратную часть производит компания «Рутек» на заводе в Саранске (Республика Мордовия), а РОСА отвечает за создание операционной системы, системных приложений, экосистемы и написание кода драйверов.

Данный подход особенно важен в условиях современных киберугроз, когда уязвимости могут быть заложены как в аппаратном обеспечении (так называемые «аппаратные закладки»), так и в драйверах, обеспечивающих работу устройства. Контроль над каждой строкой кода и всеми компонентами позволяет исключить скрытые функции, которые могут использоваться для несанкционированного доступа или слежки.

«Р-Таб» и «Р-Фон» уже доступны корпоративным и государственным заказчикам.