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Сидоров Андрей


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 ДОМ.РФ увеличил пропускную способность ИТ-инфраструктуры в 2,5 раза на платформе Т8 1
26.11.2024 Промышленный браузер «Тау Браузер» успешно протестирован на всей линейке терминалов сбора данных от компании «Мертех» 1
14.09.2011 Решения IBM обеспечивают бесперебойную работу АБС «Запсибкомбанка» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сидоров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 1
TAU Technologies - ТАУ Технологии 7 1
Абсолютные Решения - ABSolite 2 1
Zebra Technologies 145 1
Honeywell 286 1
Т8 НТЦ 94 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 77 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
ИКС - Форпост 74 1
Хост ГК 38 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 512 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11354 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9367 1
Управляемость - Manageability 1767 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3695 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1005 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 539 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 499 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 508 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 867 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10917 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9627 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 687 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5475 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1098 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1469 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9826 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6127 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10382 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12629 1
Google Android 14236 1
Mertech MovFast ТСД 2 1
TAU Technologies - ТАУ Браузера 5 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
IBM Tivoli 281 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Солдатенков Дмитрий 3 1
Леонов Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4049 1
Литий - Lithium - химический элемент 565 1
Энергетика - Energy - Energetically 5215 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3545 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2195 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10130 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
Углеводород - Hydrocarbon - органические соединения, состоящие из атомов углерода и водорода 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359547, в очереди разбора - 756286.
Создано именных указателей - 174732.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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