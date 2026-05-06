Расширен набор функций терминалов сбора данных Mertech MovFast S40 и S55 при работе с «Аврора Центр»

Терминалы сбора данных Mertech MovFast S40 и S55 получили сертификат совместимости от «Открытой мобильной платформы». Получение сертификата подтверждает совместимость и корректную работу ТСД с прикладным программным обеспечением «Аврора Центр» версии 5.5.0. Сертификат оформлен по результатам совместных тестовых испытаний, проведённых компанией «Открытая мобильная платформа» и компанией Mertech. Об этом CNews сообщил представитель ОМП.

ТСД применяются для автоматизации склада, производства и логистики, управления ресторанным бизнесом. Встроенный сканер поддерживает распознавание 1D- и 2D--штрих-кодов, включая такие форматы как Data Matrix и PDF417. С помощью ТСД можно вести учёт маркированной продукции в системе «Честный знак» и учёт алкоголя по правилам ЕГАИС.

«Аврора Центр» обеспечивает дистанционное управление корпоративными устройствами, а также приложениями и файлами на них. MDM-платформа поддерживает управление персональными компьютерами, ноутбуками, смартфонами, планшетами, терминалами сбора данных. Для «Аврора Центр» характерна высокая производительность при работе в режиме высоких нагрузок.

MDM-платформа гарантирует безопасную и безотказную работу устройств, которые применяются в критически важных бизнес-процессах. Разработчик «Аврора Центр», компания «Открытая мобильная платформа», учитывает опыт внедрения аналогичных решений и поддерживает двустороннюю связь с заказчиками, в числе которых представители крупнейших российских компаний.

В последней версии MDM-платформы «Аврора Центр» реализованы следующие изменения: запрет на установку ПО из неизвестных источников; запрет на сброс устройства к заводским настройкам; возможность удалённого сброса пароля для восстановления доступа; обнаружение root-доступа и выбор реакции на инцидент: очистка, информирование или блокировка; обнаружение длительного отсутствия связи устройства с сервером и выбор реакции на инцидент: очистка или блокировка; отслеживание смены SIM-карты и выполнение реакции на инцидент; получение координат мобильного устройства через оперативное управление; управление точностью определения координат; возможность отключения функции отслеживания координат; централизованная настройка яркости экрана (в режиме «Киоск»); ограничение функции регулировки яркости экрана для пользователя (в режиме «Киоск»); автоматическая группировка Android устройств по критериям: производитель и модель, тип устройства, версия ОС, наличие или отсутствие шифрования файлового хранилища; реализация открытого API для автоматизации функционала; автоматическое добавление устройств в статические группы после их активации в «Аврора Центр» по приглашению; поддержка интеграции с ALD Pro; поддержка технологии appConfig для настройки корпоративных приложений.

Новые функции обеспечивают более высокий уровень защиты корпоративной информации, также они упрощают работу системного администратора.