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Emerson DeltaV

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.01.2024 В PT ISIM расширена поддержка РСУ Emerson и добавлено 3000 индикаторов угроз 2
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
19.07.2016 «Информзащита» при поддержке Emerson протестировала решение для защищенного подключения удаленных пользователей к АСУ ТП 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Emerson DeltaV и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1806 2
Honeywell 311 2
Emerson 96 2
Autodesk 639 1
Информзащита 946 1
Schneider Electric 614 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
AMT Group - АМТ-Груп 367 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Automiq - Атомик Софт 17 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
OSIsoft - ОСИсофт 16 1
Labware 5 1
Прософт-Системы - РегЛаб - RegLab 15 1
Technip 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
ФосАгро 177 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1626 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2098 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1050 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3842 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 253 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 603 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8698 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4960 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4424 1
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 79 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 195 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 732 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 519 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 395 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4576 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 267 1
Кибербезопасность - DoS UDP flood - UDP-флуд - сетевая атака типа «отказ в обслуживании» DDoS, использующая бессеансовый режим протокола UDP 71 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6525 1
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 127 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 20 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 196 1
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
Linux OS 11586 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5775 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 1
Aspen aspenONE 28 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 29 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Connected Enterprise - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 25 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 232 1
Черкасов Сергей 16 1
Осташкин Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4581 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7875 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2292 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18251 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9085 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8873 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2727 1
9to5Google 60 1
9to5Mac 70 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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