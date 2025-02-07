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Газпромнефть Снабжение

Газпромнефть Снабжение

«Газпромнефть-Снабжение» – комплексный оператор «Газпром нефти» по предоставлению услуг в области промышленных закупок и логистики. «Газпромнефть-Снабжение» занимается материально-техническим обеспечением объектов, организацией перевозок всеми видами транспорта, оказывает услуги по управлению складской инфраструктурой и запасами. Предприятие также реализует проекты по оптимизации логистики и предлагает консалтинг в этой сфере.

 

Денис Неверов, Руководитель проектов, Газпромнефть-Снабжение "Имитационное моделирование для расчета, планирования и оптимизации ресурсов складской логистики" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"


07.02.2025 Цифровой сервис грузовых перевозок Express Isource выполнил более 50 тыс. заказов за 2024 год 1
04.09.2024 «Газпромнефть-Снабжение» повышает безопасность грузоперевозок за счет компьютерного зрения 2
24.04.2024 «Почта России» и «ЭвоКарго» внедряют прорывные технологии для автоматизации процессов в отрасли связи 1
29.03.2024 «Росатом» и «ЭвоКарго» планируют масштабировать производство электротранспорта в России 1
07.03.2024 «Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования 2
18.05.2023 «Аэромакс» представил гражданский грузовой беспилотный вертолет 1
12.12.2022 Что такое идеальная цифровая инфраструктура 1
12.12.2022 «Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения 2
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 1
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 1
02.11.2022 Участники CNews FORUM 2022 признали Inspector Isource лучшим цифровым решением для контроля качества в промышленности 1
21.11.2017 «Газпром нефть» впервые доставила груз на месторождение беспилотником 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Газпромнефть Снабжение и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 29 7
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 28 4
Selectel - Селектел 389 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Yandex - Яндекс 7380 2
8248 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 45 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
SAP SE 5280 1
Broadcom - VMware 2365 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1305 1
INITI - ИНИТИ 16 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 91 1
Citrix Systems 813 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Aeromax - Аэромакс 30 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 5
Газпром нефть 620 5
Восток-Сервис ГК 52 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 2
Evocargo - Эвокарго 22 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 2
Сладкая жизнь ГК 10 2
Газпром ПАО 1342 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Почта России ПАО 2118 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 5
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 1
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