Газпромнефть Снабжение
«Газпромнефть-Снабжение» – комплексный оператор «Газпром нефти» по предоставлению услуг в области промышленных закупок и логистики. «Газпромнефть-Снабжение» занимается материально-техническим обеспечением объектов, организацией перевозок всеми видами транспорта, оказывает услуги по управлению складской инфраструктурой и запасами. Предприятие также реализует проекты по оптимизации логистики и предлагает консалтинг в этой сфере.
Денис Неверов, Руководитель проектов, Газпромнефть-Снабжение "Имитационное моделирование для расчета, планирования и оптимизации ресурсов складской логистики" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"
Газпромнефть Снабжение и организации, системы, технологии, персоны:
|Вавра Владимир 23 5
|Лобанов Максим 45 5
|Татаренко Игорь 11 5
|Кондратьев Дмитрий 32 5
|Мнев Игорь 17 5
|Оганесян Анна 6 5
|Неверов Денис 5 5
|Тульчинский Станислав 57 4
|Иванов Игорь 32 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Лагутин Алексей 10 2
|Самохина Елена 2 2
|Дрожжин Павел 2 2
|Учамприн Андрей 7 1
|Тимченко Ульяна 1 1
|Родионов Андрей 35 1
|Оганесян Ашот 123 1
|Лиходзиевский Алексей 2 1
|Чудинов Никита 1 1
|Шевченко Андрей 16 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Рудаков Дмитрий 8 1
|Брагар Евгений 1 1
|Гордеева Ия 3 1
|Жуков Василий 12 1
|Никипелова Наталья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144856 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 3
|Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 1
|Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2462 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3214 1
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