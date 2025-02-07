«Газпромнефть-Снабжение» – комплексный оператор «Газпром нефти» по предоставлению услуг в области промышленных закупок и логистики. «Газпромнефть-Снабжение» занимается материально-техническим обеспечением объектов, организацией перевозок всеми видами транспорта, оказывает услуги по управлению складской инфраструктурой и запасами. Предприятие также реализует проекты по оптимизации логистики и предлагает консалтинг в этой сфере.

Денис Неверов, Руководитель проектов, Газпромнефть-Снабжение "Имитационное моделирование для расчета, планирования и оптимизации ресурсов складской логистики" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"