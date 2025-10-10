Получите все материалы CNews по ключевому слову
Брагар Евгений
УПОМИНАНИЯ
|10.10.2025
|Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры 1
|12.12.2022
|«Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения 1
Брагар Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 116 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1367 1
|Газпромнефть Снабжение 16 1
|Газпром нефть 660 1
|Чудинов Никита 1 1
|Родионов Андрей 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.