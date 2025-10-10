Разделы

Брагар Евгений


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Новая технология лазерного аэромониторинга повысит безопасность эксплуатации инфраструктуры 1
12.12.2022 «Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Брагар Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 116 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1367 1
Газпромнефть Снабжение 16 1
Газпром нефть 660 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4499 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21730 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13302 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2928 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 1
Чудинов Никита 1 1
Родионов Андрей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2636 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 963 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7929 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20011 1
