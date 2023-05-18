«Аэромакс» представил гражданский грузовой беспилотный вертолет

Компания «Аэромакс» представила макет гражданского беспилотного вертолета взлетной массой 3600 кг. SH-3000 не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности и сможет перевозить до тонны груза, утверждают в компании.

Длина вертолета достигает практически 13 метров. Его максимальная скорость составляет 210 км/ч. Воздушное судно способно находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать расстояние до 900 км. Перспективный грузовой беспилотник рассчитан на перевозку грузов в труднодоступных регионах страны. Сборка первого опытного образца и начало наземных испытаний запланированы на конец 2024 г.

«Аэромакс» разработал вертолет с учетом потребностей якорного заказчика «Газпромнефть-снабжение». Компании активно взаимодействуют по развитию беспилотных решений для грузоперевозок и с 2021 г. провели ряд совместных тестовых полетов грузовой техники взлетной массой свыше 30 кг.

Также компания представила первый в России демонстратор технологий по применению водородных топливных элементов в беспилотной авиационной технике. Он реализован на базе беспилотной авиационной системы (БАС) вертолетного типа SH-750. Этот вертолет имеет взлетную массу 750 кг и более раннюю модификацию с двигателем внутреннего сгорания.

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Проект по использованию водородных технологий направлен на улучшение летных и экологических характеристик воздушного судна и реализуется совместно с компанией «Центр водородных технологий». В его основу легли разработки, которые успешно применяются в автомобильной промышленности.

«Мы анализируем рынок с учетом перспектив и работаем над созданием конкурентоспособных аппаратов, – сказал генеральный директор «Аэромакс» Андрей Шевченко. – Сегодня представляем уникальные технологии для грузовых проектов. Мы ищем разные подходы для того, чтобы сделать перевозки с помощью беспилотных авиационных систем максимально эффективными и доступными. Так, наш грузовой вертолет SH-3000 будет способен совершать полеты в автоматическом режиме днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. Это делает его равным, а где-то даже и более привлекательным решением для грузоперевозок по сравнению с пилотируемой техникой. Проект БАС с использованием водородных топливных элементов направлен на применение экологически чистых, перспективных видов топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу».