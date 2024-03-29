«Росатом» и «ЭвоКарго» планируют масштабировать производство электротранспорта в России

Российская компания «ЭвоКарго» представила высокоавтоматизированный электрический грузовик N1 полностью собственной разработки, что позволило сделать машину экономически более эффективной. В планах компании - расширение производства и помощь отечественному бизнесу в сокращении расходов на логистику. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Автономный электрический грузовик осуществляет перевозки грузов на территории производственных и промышленных предприятий, складских комплексов и распределительных центров с возможностью работы 24/7. Его грузоподъемность составляет 2 тонны, а дальность хода на одном заряде – до 200 км. Электрогрузовик осуществляет перевозки грузов на территории производственных и промышленных предприятий, складских комплексов и распределительных центров. Кроме того, его можно заряжать от стандартной бытовой розетки 220 Вт во время погрузки-разгрузки, что обеспечивает практически круглосуточный режим работы.

Автономность Evocargo N1 обеспечена системой автопилота пятого поколения. Его отличие от аналогов в отсутствии кабины в традиционном понимании – нет места для водителя, руля и кресла. Безопасность передвижения грузовика обеспечена комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Это позволяет грузовику точно определять собственное положение в пространстве, планировать максимально безопасную скорость и прогнозировать движение с учетом окружающей среды.

Планируется, что в дальнейшем на грузовиках будут применяться литий-ионные аккумуляторы бизнес-направления «Росатома», занимающегося производством систем накопления электроэнергии.

По заявлению компании, транспорт не требуется приобретать, он предоставляется бизнесу в рамках сервисной модели Robots-as-a-Service – весь процесс грузоперевозок, включая обслуживание машины, перекладывается на поставщика. Кроме того, автономная логистика позволяет сократить расходы на содержание автопарка до 30% в зависимости от количества внедренного транспорта. Данный сервис уже пользуется большим спросом среди таких компаний, как Wildberries, «Сладкая жизнь», «Газпромнефть-Снабжение», «Русклимат», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Марвел-Логистика», «СИБУР» и др.

«Я думаю, что автономный транспорт ждет большое будущее. Использование такого транспорта решает главную проблему в логистике – человеческий фактор, который влияет на стоимость перевозки, на ее качество, безопасность и т.д. Развитие данных технологий позволяет сделать использование грузового транспорта экономически более эффективным и повысить безопасность. Также использование такого решения как у «ЭвоКарго» позволяет сделать наши города более экологичными, устойчивыми и современными», – сказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

«Будущее автотранспорта однозначно за электромобилями, поэтому сегодня целесообразно сфокусироваться на развитии электротранспорта, а не на догоняющем развитии производств машин с двигателями внутреннего сгорания. Создание полноценной отрасли электродвижения, включающей импортонезависимое производство электромобилей, пассажирского и коммерческого электротранспорта – задача общенационального масштаба. Ее решение возможно только при условии консолидации усилий различных игроков рынка, прежде всего крупных производителей, вокруг которых вырастет экосистема из многочисленных компаний малого и среднего бизнеса. Таким образом, мы сможем придать мощнейший стимул для развития отечественного автопрома, а также обеспечить технологический суверенитет страны в стратегически важной отрасли», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

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Компания ООО «ЭвоКарго» (Evocargo), созданная в 2020 г. в Москве, разрабатывает автономные логистические решения полного цикла. «ЭвоКарго» предлагает логистическую услугу по сервисной модели с применением автономного электротранспорта собственного производства на складских и производственных площадках. Сервис позволяет снизить расходы на содержание флота до 30%.