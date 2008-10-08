Tyco International купила Vue Technology за $43 млн. Компания Tyco International вчера, 7 октября, объявила о приобретении Vue Technology, лидирующего пров

Tyco Healthcare нарушила директиву Евросоюза: нелегальный перенос данных Национальная комиссия информатики и свобод Франции (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertes, CNIL) выписала штраф размером ?30000 французской «дочке» американской корпорации Tyco Healthcare. Медицинская компания была оштрафована за неправильное использование базы данных своих сотрудников, а также за нелегальный перенос приватных данных в свою американскую штаб-квар

Убытки Tyco за 4-й квартал составили $1,75 млрд. Телекоммуникационная компания Tyco International Ltd. сообщила, что чистый убыток по результатам 4-го финансового квартала

Global Crossing, Tyco и Mobilcom: скандалы вокруг финансовых махинаций дали акции Global Crossing на сумму более $1,3 млрд. В отношении бухгалтерской отчетности компании уже больше месяца ведётся расследование SEC. Тем временем Деннис Козловски (Dennis Kozlowski), глава Tyco, американского производителя систем волоконно-оптической связи, оставил посты CEO и председателя компании, поскольку в отношении него ведётся дело об уходе от уплаты налогов. Временно обяз

NASDAQ: рынок сомневается в профессионализме топ-менеджеров расследование в отношении Денниса Козловски (Dennis Kozlowski), президента и управляющего компании Tyco International, по обвинению в неуплате налога с продаж, взимающегося в штате Нью-Йорк. А

Tyco Telecommunications закроет завод в Нью-Джерси Tyco Telecommunications, подразделение компании Tyco International, закроет завод по производству оборудования для подводных телекоммуникацио

Tyco International закроет 47 предприятий Руководство компании Tyco International объявило о планах по увольнению 1473 сотрудников компании и o ликвидации 4

TyCom сократит почти половину персонала е и Нью-Джерси, проинформировала работников о предстоящем сокращении. Руководство компании считает, что необходимость увольнения вызвана низким спросом на услуги связи по подводными кабелям. В группе Tyco International занято около 247000 работников в разных странах мира.

TyCo выкупит акции дочерней компании на сумму $982 млн. Акционеры оператора телекоммуникаций TyCom одобрили план, согласно которому компания-учредитель Tyco International выкупит 11% обращающихся на свободном рынке акций компании. Акционеры TyCo

Tyco International выкупит 11% акций Tycom за $863,5 млн. локонно-оптического кабеля, за $863,5 млн. Около 15 месяцев назад эти акции были выпущены в продажу.Tyco ранее предлагала за эти акции сумму в $784 млн., или по $14 за акцию. Теперь Tyco

Tyco International приобрела крупный пакет акций FLAG Telecom у Verizon оптоволоконной сети связи, сообщила о том, что 15 млн. ее акций, принадлежащих американскому оператору Verizon Communications Inc. (Verizon), проданы компании TGN Holdings Ltd., дочернему предприятию Tyco International Ltd. (Tyco). В результате продажи акций компании Verizon теперь принадлежит 18,6% акций FLAG Telecom, а Tyco владеет приблизительно 11,2% акций. Тем не менее, V

Tyco получила разрешение на приобретение 11% акций Flag Telecom Holdings Ltd., Многопрофильная компания Tyco International Ltd., зарегистрированная на Бермудах, получила разрешение от антимонопольн

Tyco приобретет SecurityLink за $1 млрд. наличными Многопрофильная компания Tyco, зарегистрированная на Бермудах, сообщила о заключении соглашения по приобретению компании SecurityLink, производителя электронных систем безопасности, за $1 млрд. наличными. SecurityLink,

Tyco приобретет отделение Lucent за $2,5 млрд. Компания Lucent Technologies Inc. сообщила в понедельник о намерении продать отделение по производству систем резервного питания для компьютеров и телекоммуникационных устройств компании Tyco International Ltd. за наличные в размере $2,5 млрд. Компания Tyco имеет широкий круг интересов - от прокладки подводных кабельных сетей связи до одноразовых медицинских изделий. По

Tyco завершила $750 млн. сделку по приобретению подразделения Thomas & Betts тавило около 27% от общего оборота Thomas & Betts. См.также: (23.05) Global Crossing потребовала от Tyco International $1млрд. за нарушение условий контракта (10.05) Tyco приобретэт отде

Global Crossing потребовала от Tyco International $1млрд. за нарушение условий контракта ssing заявила вчера, что ее отделение South American Crossing подала в суд с претензиями к компании Tyco International по выплате неустойки в размере $1 млрд. за нарушение контракта, относящего

Tyco приобретёт отделение по выпуску коннекторов корпорации Thomas & Betts за $750 млн. Компания Tyco International Ltd. сообщила о своём намерении приобрести подразделение корпорации Thomas

Lucent получает контракт на поставку лазеров для подводных сетей Tyco Submarine Systems Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies, объявило о подписании договора с Tyco Submarine Systems на поставку новых мощных подводных лазерных модулей для использования в подводной сети Tyco. Договор рассчитан на 1,5 года и его стоимость составляет не менее $100

Американская компания Tyco International построит подводную волоконно-оптическую сеть Компания Tyco International, американский промышленный конгломерат, заявила о новом направлении в свое

Tyco покупает Siemens Electromechanical за $1,1 млрд. Широкопрофильная компания Tyco International Ltd. собирается приобрести Siemens Electromechanical Components GmbH & Co. за сумму в $1,1 млрд. Эта сделка является частью реструктуризации немецкого электронного промышленн