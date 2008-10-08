Tyco International

СОБЫТИЯ

08.10.2008 Tyco International купила Vue Technology за $43 млн.

Компания Tyco International вчера, 7 октября, объявила о приобретении Vue Technology, лидирующего пров
10.08.2007 Tyco Healthcare нарушила директиву Евросоюза: нелегальный перенос данных

Национальная комиссия информатики и свобод Франции (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertes, CNIL) выписала штраф размером ?30000 французской «дочке» американской корпорации Tyco Healthcare. Медицинская компания была оштрафована за неправильное использование базы данных своих сотрудников, а также за нелегальный перенос приватных данных в свою американскую штаб-квар
31.10.2002 Убытки Tyco за 4-й квартал составили $1,75 млрд.

Телекоммуникационная компания Tyco International Ltd. сообщила, что чистый убыток по результатам 4-го финансового квартала

04.06.2002 Global Crossing, Tyco и Mobilcom: скандалы вокруг финансовых махинаций

дали акции Global Crossing на сумму более $1,3 млрд. В отношении бухгалтерской отчетности компании уже больше месяца ведётся расследование SEC. Тем временем Деннис Козловски (Dennis Kozlowski), глава Tyco, американского производителя систем волоконно-оптической связи, оставил посты CEO и председателя компании, поскольку в отношении него ведётся дело об уходе от уплаты налогов. Временно обяз
04.06.2002 NASDAQ: рынок сомневается в профессионализме топ-менеджеров

расследование в отношении Денниса Козловски (Dennis Kozlowski), президента и управляющего компании Tyco International, по обвинению в неуплате налога с продаж, взимающегося в штате Нью-Йорк.,

01.03.2002 Tyco Telecommunications закроет завод в Нью-Джерси

Tyco Telecommunications, подразделение компании Tyco International, закроет завод по производству оборудования для подводных телекоммуникацио
19.02.2002 Tyco International закроет 47 предприятий

Руководство компании Tyco International объявило о планах по увольнению 1473 сотрудников компании и o ликвидации 4
12.02.2002 TyCom сократит почти половину персонала

е и Нью-Джерси, проинформировала работников о предстоящем сокращении. Руководство компании считает, что необходимость увольнения вызвана низким спросом на услуги связи по подводными кабелям. В группе Tyco International занято около 247000 работников в разных странах мира.
17.12.2001 TyCo выкупит акции дочерней компании на сумму $982 млн.

Акционеры оператора телекоммуникаций TyCom одобрили план, согласно которому компания-учредитель Tyco International выкупит 11% обращающихся на свободном рынке акций компании. Акционеры TyCo
23.10.2001 Tyco International выкупит 11% акций Tycom за $863,5 млн.

локонно-оптического кабеля, за $863,5 млн. Около 15 месяцев назад эти акции были выпущены в продажу.Tyco ранее предлагала за эти акции сумму в $784 млн., или по $14 за акцию. Теперь Tyco
22.06.2001 Tyco International приобрела крупный пакет акций FLAG Telecom у Verizon

оптоволоконной сети связи, сообщила о том, что 15 млн. ее акций, принадлежащих американскому оператору Verizon Communications Inc. (Verizon), проданы компании TGN Holdings Ltd., дочернему предприятию Tyco International Ltd. (Tyco). В результате продажи акций компании Verizon теперь принадлежит 18,6% акций FLAG Telecom, а Tyco владеет приблизительно 11,2% акций. Тем не менее, V
29.05.2001 Tyco получила разрешение на приобретение 11% акций Flag Telecom Holdings Ltd.,

Многопрофильная компания Tyco International Ltd., зарегистрированная на Бермудах, получила разрешение от антимонопольн
21.05.2001 Tyco приобретет SecurityLink за $1 млрд. наличными

Многопрофильная компания Tyco, зарегистрированная на Бермудах, сообщила о заключении соглашения по приобретению компании SecurityLink, производителя электронных систем безопасности, за $1 млрд. наличными. SecurityLink,
14.11.2000 Tyco приобретет отделение Lucent за $2,5 млрд.

Компания Lucent Technologies Inc. сообщила в понедельник о намерении продать отделение по производству систем резервного питания для компьютеров и телекоммуникационных устройств компании Tyco International Ltd. за наличные в размере $2,5 млрд. Компания Tyco имеет широкий круг интересов - от прокладки подводных кабельных сетей связи до одноразовых медицинских изделий. По

04.07.2000 Tyco завершила $750 млн. сделку по приобретению подразделения Thomas & Betts

тавило около 27% от общего оборота Thomas & Betts. См.также: (23.05) Global Crossing потребовала от Tyco International $1млрд. за нарушение условий контракта (10.05) Tyco приобретэт отде
23.05.2000 Global Crossing потребовала от Tyco International $1млрд. за нарушение условий контракта

ssing заявила вчера, что ее отделение South American Crossing подала в суд с претензиями к компании Tyco International по выплате неустойки в размере $1 млрд. за нарушение контракта, относящего
10.05.2000 Tyco приобретёт отделение по выпуску коннекторов корпорации Thomas & Betts за $750 млн.

Компания Tyco International Ltd. сообщила о своём намерении приобрести подразделение корпорации Thomas
19.01.2000 Lucent получает контракт на поставку лазеров для подводных сетей Tyco Submarine Systems

Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies, объявило о подписании договора с Tyco Submarine Systems на поставку новых мощных подводных лазерных модулей для использования в подводной сети Tyco. Договор рассчитан на 1,5 года и его стоимость составляет не менее $100
18.01.2000 Американская компания Tyco International построит подводную волоконно-оптическую сеть

Компания Tyco International, американский промышленный конгломерат, заявила о новом направлении в свое
29.09.1999 Tyco покупает Siemens Electromechanical за $1,1 млрд.

Широкопрофильная компания Tyco International Ltd. собирается приобрести Siemens Electromechanical Components GmbH & Co. за сумму в $1,1 млрд. Эта сделка является частью реструктуризации немецкого электронного промышленн
26.05.1999 Tyco Submarine Systems и Nortel заключили соглашение о совместной работе на рынке создания глобальных систем телекоммуникаций

Компании Nortel Networks и Tyco Submarine Systems заключили соглашение о совместной работе по созданию наземных и трансокеанических оптических каналов связи. Tyco Submarine Systems является лидером в области разра

Tyco International и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon - WorldCom 501 23
Cisco Systems 5282 21
Microsoft Corporation 25469 15
Intel Corporation 12644 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1409 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2245 8
Oracle Corporation 6965 8
AT&T Inc 1715 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2659 8
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1316 8
Amazon Inc - Amazon.com 3187 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1451 7
HP - Hewlett-Packard 3655 7
HPE - Juniper Networks 450 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 344 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 7
АРМО ГК 178 6
IBM - International Business Machines Corp 9616 6
AMD - Advanced Micro Devices 4534 6
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 333 6
GE - General Electric - Дженерал электрик 460 6
HID Global - HID Corporation 124 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1020 5
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 325 5
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 5
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 4
Qualcomm Technologies 1937 4
Check Point Software Technologies 809 4
Honeywell 304 4
Verisign 360 4
Ciena 213 4
Novafora - Transmeta 195 4
JVC Professional - Japan Victor Company 31 3
Siemens AG - Siemens Group 2648 3
Hirsch Electronics 8 3
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 3
Dell Technologies - Dell Computer 2183 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3067 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 371 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 37
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 33
Enron - Enrongate 122 17
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 8
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 489 6
Priceline.com - online travel agency 139 6
Federated Hermes - Federated Investors 57 6
Global Partners Securities 42 5
eBay Inc 1631 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Thomas Weisel Partners 44 3
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 3
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 3
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 3
McDonald’s - Макдоналдс 219 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 571 3
Ford 429 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 3
Expedia Group 135 3
DuPont - Дюпон 101 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 3
State Street Global Advisors 36 2
Seaport Securities 22 2
OTIS - OTIS Elevators 12 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Daiwa Securities Group 16 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 267 2
Grundfos - Грундфос 12 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Солинг - Инженерная корпорация 4 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 526 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 2
Merrill Lynch 454 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1375 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 69 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 1
Судебная власть - Judicial power 2434 1
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2834 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 428 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 671 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2778 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 450 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 204 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 282 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 27 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 265 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 1
OWASP - Open Web Application Security Project 126 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4881 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4590 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11262 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25713 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12442 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3397 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29111 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4187 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9551 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4419 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 892 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1625 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1411 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1349 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2841 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9652 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6691 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6041 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17944 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14462 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 807 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4727 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 383 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9065 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4685 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3137 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1862 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 960 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2101 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1899 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
Apache Maven 8 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Google Web Toolkit Designer 13 1
Fujifilm - Fujinon Lens 50 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Недобросовестная конкуренция 53 1
Honeywell Esser 4 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 28 1
Red Hat - Hibernate 32 1
OSVDB - Open Sourced Vulnerability Database - База данных уязвимостей открытого кода 4 1
Стек Софт - Onyma Billing - Onyma OSS - Onyma CRM 8 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 612 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 1
Nokia Symbian OS 1407 1
Oracle Java - язык программирования 3384 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5303 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 112 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 1
Космодром Байконур 1071 1
Stafory - робот Вера 359 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 556 1
Google Maven 36 1
HID Risk Management Solution 2 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 386 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 720 1
Broadcom - VMware - Spring MVC 4 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 34 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5168 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 474 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 90 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 7
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 3
Sears Fred - Сирс Фред 6 3
Heekin Tim - Хикин Тим 21 3
Bush George - Буш Джордж 335 3
Griffin Jim - Гриффин Джим 3 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Sullivan William - Салливан Уильям 8 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 2
Fitzpatrick Owen - Фитцпатрик Оуэн 2 2
Bloom Robert - Блум Роберт 4 2
Parsons Richard - Парсонс Ричард 22 2
Moran Mike - Моран Майк 4 2
Burnham Jon - Бернхэм Джон 10 2
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 2
Pears Brian - Пирс Брайан 6 2
Gunnar Joseph 23 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 2
Daschle Thomas - Дашле Томас - Daschle Tom - Дашл Том 9 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 1
Roscitt Richard - Роскитт Ричард 2 1
Dabirsiaghi Arshan - Дабирсьяхи Аршан 1 1
Жилов Валерий 2 1
Смирнов Антон 10 1
Suskind Jay - Зюскинд Джей 1 1
Филоненко Игорь 2 1
Дехканов Данил 7 1
Краюшенко Геннадий 1 1
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 1
Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 48
Россия - РФ - Российская федерация 159912 17
Европа 24753 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 7
Германия - Федеративная Республика 13014 7
Япония 13615 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3619 6
Франция - Французская Республика 8042 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 718 5
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 4
Индия - Bharat 5765 4
Китай - Тайвань 4172 4
Испания - Королевство 3785 4
США - Техас 1022 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 3
Южная Корея - Республика 6917 3
Азия - Азиатский регион 5805 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 3
Америка - Американский регион 2195 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1821 3
США - Нью-Йорк 3159 3
Италия - Итальянская Республика 4452 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3395 3
США - Нью-Джерси 304 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 834 3
Ирак - Республика 705 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 405 3
Индийский океан 162 3
Джибути 18 2
Швеция - Королевство 3735 2
Финляндия - Финляндская Республика 3669 2
Канада 5019 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 566 2
Нидерланды 3669 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1411 2
Египет - Арабская Республика 1058 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3270 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 34
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6382 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 16
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 922 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 938 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7892 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7348 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8594 4
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2090 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3217 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1238 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2347 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 515 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5840 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3765 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1062 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 2
Энергетика - Energy - Energetically 5579 2
Аренда 2596 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8299 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1559 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5479 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2999 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4801 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8952 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 342 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1223 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5997 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 35
CNET Networks - CNET News 1643 17
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 554 7
Dow Jones - MarketWatch 334 7
Briefing 29 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 2
Известия ИД 729 2
Total Telecom 613 2
Faulkner Information Services 100 2
PR Newswire 57 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Петербург Online 7 1
Krutoy Media - Love Radio - Радио Дача - Радио Шансон - Радио Русский Хит - Такси FM - Восток FM - Первое Спортивное 4 1
FT - Financial Times 1269 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 608 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 331 1
Newsbytes News Network 379 1
Liberty Media 71 1
Internet Stock Report 994 35
S&P 500 563 11
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Moody's Investors Service 136 5
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 3
Juniper Research 556 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Bear Stearns 79 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Computer Economics 32 1
CIBC World Markets 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 1
Gartner - Гартнер 3629 1
Informa - Ovum - Omdia 144 1
eMarketer 206 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1128 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 730 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 226 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

