Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems

Extreme покупает Enterasys за $180 млн Компания Extreme Networks сообщила о подписании окончательного соглашения с компанией Enterasys Networks о приобретении всех выпущенных Enterasys акций за $180 млн наличным

Siemens Enterprise Communications и Enterasys Networks анонсировали портфель «облачных» беспроводных решений Компании Siemens Enterprise Communications (SEN) и Enterasys Networks представили новый портфель решений для развертывания и гибкого управления

Новое устройство Enterasys Networks читает мысли сетевых злоумышленников Как стало известно CNews из неофициальных источников, компания Enterasys Networks, входящяя в группу Siemens Entreprise Communications Group (SEN), сегодня

В Домодедово внедрили решения Enterasys В аэропорту Домодедово внедрили технологии и решения компании Enterasys Networks, обеспечивающие безопасность сетей. Продукты Enterasys Networks был

Enterasys представила гигабитные коммутаторы Matrix C2 PoE Компания Enterasys Networks представила новую серию коммутаторов Matrix C2. Модульная трёхскоростная (

Enterasys обнаружила новую версию вируса Bagle Компания Enterasys Networks, предоставляющая услуги под сервисной маркой Secure Networks Company, объя

RoamAbout AP3000 - новая точка доступа от Enterasys Компания Enterasys Networks, поставщик сетевых систем, объявила о выпуске принципиально новой модели т

Enterasys пополнил семейство защищённых сетевых решений Компания Enterasys Networks, поставщик защищённых сетевых решений Secure Networks, предназначенных для корпоративных заказчиков из различных стран мира, объявила о выпуске устройства Dragon Remote Site

Enterasys назначил исполнительного вице-президента по международным продажам 8 марта 2004 г. компания Enterasys Networks, поставщик систем Secure Networks для корпоративных клиентов, объявила о н

Enterasys Networks отчитался за 2003 год Компания Enterasys Networks объявила о финансовых результатах за четвертый квартал и в целом за финансовый год, окончившийся 3 января 2004 года. Чистая выручка компании за четвертый квартал 2003 года со

Enterasys Networks расширяет сотрудничество с Westcon Group Компания Enterasys Networks, поставщик бизнес-решений для корпоративных заказчиков, сегодня объявила о

Enterasys Networks расширил серию коммутаторов Matrix N Компания Enterasys Networks, глобальный поставщик бизнес-решений для корпоративных заказчиков, объявил

Enterasys представил технологию Secure Networks Компания Enterasys Networks, поставщик бизнес-решений для корпоративных заказчиков, представила сегодн

Службу продаж и сервиса Enterasys возглавит ветеран ИТ-отрасли Компания Enterasys Networks, поставщик бизнес-решений для корпоративных заказчиков, сегодня объявила о назначении Космо П. Сэнтулло (Cosmo P. Santullo) исполнительным вице-президентом глобальной службы

Enterasys Networks выпустил новые продукты для предприятий среднего масштаба Компания Enterasys Networks Inc., поставщик бизнес-решений Business Driven Networks для корпоративных

Enterasys Networks укрепляет совет директоров Корпорация Enterasys Networks, поставщик корпоративных инфраструктурных решений для широкополосных сетей

Enterasys Networks сменил адрес и расширил руководство Компания Enterasys Networks, поставщик бизнес-решений для корпоративных заказчиков, объявила о перевод

"Открытые Технологии" подтвердили статус Enterasys Elite Partner Компания "Открытые Технологии" сообщила о получении статуса Enterasys Elite Partner. В соответствии с новой партнерской программой Enterasys NPP -

Enterasys Networks подвела итоги годовой работы в России Московское представительство компании Enterasys Networks, одного из ведущих поставщиков сетевых решений, подвело итоги годовой рабо

Verysell стала мастер-дистрибьютором Enterasys Networks в России и СНГ 28 января компания Enterasys Networks объявила о введении в России статуса мастер-дистрибьютора в России и присв

Verysell, Sun и Enterasys подвели итоги совместной программы "Сетевая Sun-техника" Сегодня компании Verysell Distribution, Sun Microsystems и Enterasys Networks подвели итоги совместной маркетинговой программы "Сетевая Sun-техника".Про

Еnterasys Networks представила новые модели коммутаторов семейства Vertical Horizon Kомпания Enterasys Networks Inc., лидер в области защищенных, высокоготовных и мобильных корпоративных

Enterasys успешно дебютировала на фондовом рынке Акции Enterasys Networks впервые были представлены на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под символ

Enterasys Networks выпустила новый шлюз для сети Aurorean Компания Enterasys Networks, лидер в области корпоративных сетевых решений, объявила о выпуске в прода

Enterasys Networks и Учебный центр "Микроинформ" приступают к обучению продавцов сетевого оборудования Для Enterasys Networks (Cabletron Systems) обучение партнеров является важнейшим элементом продви

Enterasys Networks в августе представит свои акции на NYSE Американская компания Enterasys Networks обнародовала план последнего этапа своего преобразования в независимую акц

Enterasys Networks представила семейство коммутаторов Vertical Horizon Компания Enterasys Networks представила сегодня новое семейство коммутаторов для рабочих групп - Verti

Enterasys Networks объявила о назначении Джима Джонса вице-президентом по системному проектированию Компания Enterasys Networks объявила о назначении Джима Джонса (Jim Jones) вице-президентом по системн

Enterasys Networks представила архитектуру защиты корпоративных информационных систем Secure Harbour Компания Enterasys Networks, поставщик комплексных сетевых решений, предназначенных для корпоративных

Cabletron объявила об итогах второго квартала текущего финансового года Systems, Inc. (NYSE: CS) совместно со своими дочерними компаниями Aprisma Management Technologies, Enterasys Networks, GlobalNetwork Technology Services и Riverstone Networks объявила сегодня

Enterasys представила коммутирующую платформу Matrix E5 Компания Enterasys Networks, занимающаяся разработкой высокопроизводительных коммутирующих решений уро

Enterasys Networks купила производителя VPN-систем River Networks за $170 млн. продуктов для виртуальных частных сетей (VPN). Сделка оценивается в $170 млн. Эта покупка позволит Enterasys Networks успешней конкурировать с такими компаниями-гигантами, как Cisco Systems, N

Cabletron продала свое отделение Digital Network Products Производитель сетевого оборудования, компания Cabletron Systems, объявила о продаже своего подразделения Digital Network Products фирме Gores Technology Group, занимающейся скупкой высокотехнологичных компаний. Финансовые условия соглашения остались неизвестными. Данная продажа была проведена в ра

Enterasys Systems вывела на российский рынок новый коммутатор Matrix E7 Компания Enterasys Systems, входящая в холдинг Cabletron Systems, объявила о начале продаж на российском рынке нового коммутатора Matrix E7. Это устройство поддерживает до 500 портов 10/100 Мбит/с Ether

digital Network Products Group будет продана в течение ближайшего месяца этом заявил Джерри Кэролл, директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке другой компании холдинга - Enterasys Systems. Надо отметить, что подразделение digital, занимающееся сетевыми продуктами