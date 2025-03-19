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Козловская Елена
|19.03.2025
|МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам 1
|17.02.2009
|«Норбит» развивает систему управления персоналом «Ренессанс Капитала» 1
|28.01.2002
|Verysell стала мастер-дистрибьютором Enterasys Networks в России и СНГ 1
Козловская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
|Ходос Юрий 21 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Савинов Александр 2 1
|Бухштаб Евгений 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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