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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козловская Елена


19.03.2025 МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам 1
17.02.2009 «Норбит» развивает систему управления персоналом «Ренессанс Капитала» 1
28.01.2002 Verysell стала мастер-дистрибьютором Enterasys Networks в России и СНГ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Козловская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Verysell - Верисел 317 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 1
Verysell Telecom - Верисел Телеком 41 1
Verysell VIP Club - Верисел Клуб партнеров 7 1
Verysell ОБИНКО - РПИ Эксперт 19 1
Verysell ОБИНКО - вИнтегро - MicroAge 22 1
Софт-Троник - Soft-Tronik - СТ Нетворкинг 12 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
Ланит - Норбит - Norbit 372 1
Microsoft Corporation 24718 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Ходос Юрий 21 1
Соколов Дмитрий 67 1
Савинов Александр 2 1
Бухштаб Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Европа 21840 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3568 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1253 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2878 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5898 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Английский язык 6685 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2775 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 1
Forbes Global 2000 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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