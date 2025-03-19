МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам

МГИМО внедрил VR-технологии в изучение иностранных языков для повышения вовлеченности студентов, улучшения навыков устной речи, улучшения успеваемости, масштабирования преподавательской экспертизы. Это совместный проект команды VR Supersonic (резидент «Сколково»), разработавшей VR-платформу с поддержкой искусственного интеллекта для языковой практики, и лингвистической лаборатории МГИМО-Одинцово. Об этом CNews сообщили представители МГИМО.

В настоящее время VR применяется для обучения английскому языку, разрабатываются сценарии для немецкого, а в ближайшей перспективе планируется внедрение технологии в обучение другим языкам, включая восточные.

Проект стартовал в 2022 г. с пилотного внедрения в течение 2,5 месяцев и включал две экспериментальные и одну контрольную группы. Всего в пилоте приняли участие 250 студентов четырех факультетов МГИМО-Одинцово.

С помощью VR-очков обучающиеся взаимодействовали с виртуальным носителем языка, проговаривая варианты ответа и отрабатывая лингвистические конструкции.

Пилотный проект включал несколько этапов: разработку интерактивных учебных сценариев, их апробацию, внедрение в процесс обучения в разных форматах и оценку результатов, в том числе, в сравнении с традиционными методами обучения.

Одна из сложностей проекта — отсутствие аналогов VR-методик и исследований эффективности применения VR для изучения языков. Поэтому преподаватели МГИМО самостоятельно разработали сценарии на платформе VR Supersonic, адаптируя их под образовательный процесс.

Елена Козловская, директор Одинцовского филиала МГИМО: «То, что начиналось как инструмент для повышения вовлеченности студентов, обернулось масштабным проектом с впечатляющими результатами. Мы не только увидели живой интерес студентов и преподавателей, но и зафиксировали реальный рост академической успеваемости. Для преподавателей проект ознаменовал начало нового этапа профессионального роста. Они не только освоили передовые методы обучения и научились писать сценарии для VR платформы, но и стали применять аналитику данных в образовательном процессе и использовать современные инструменты контроля знаний. Внедрение модуля с искусственным интеллектом позволило выйти на качественно новый уровень тренировки спонтанной речи».

Евгений Кузнецов, СЕО VR Supersonic: «Преподаватели играют ключевую роль в создании сценариев симуляций и внедрению их в учебный процесс. Каждый сценарий дополняет теорию, которую студенты проходят на парах. Такой подход позволяет студентам лучше усваивать материал и расширять запас активной речи».

По результатам пилотной программы у группы с VR-инструментами: доля неуспевающих студентов упала более чем на 40%: до внедрения VR число «двоек» составляло 21% от всех оценок, сегодня оно снизилось до 12%; средний рейтинговый балл по иностранному языку вырос на 10 пунктов и составил 75 баллов в 2024 г. по сравнению с 65 баллами в 2022 г.; уменьшилось число пересдач; повысился уровень посещаемости без принуждения; студенты стали более вовлеченными в образовательный процесс.

Сейчас платформа масштабируется в рамках университета, в VR занимаются более 500 студентов, подключены группы немецкого языка.

В дальнейшем VR Supersonic и МГИМО планируют масштабировать проект — подключить новые языки, в том числе, восточные, расширить число факультетов и направлений подготовки, участвующих в программе, а также внедрить VR-технологии в обучение переговорам и другим дисциплинам.