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VR Supersonic Виар суперсоник
|29.04.2025
|VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока» 1
|19.03.2025
|МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам 2
VR Supersonic и организации, системы, технологии, персоны:
|Золотое яблоко 20 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
|Германия - Федеративная Республика 12768 1
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