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ТМК ЧТПЗ Римера Ижнефтемаш Алнас
ГК «Римера» работает на международном рынке по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. В группу компаний входят заводы «Римера-Алнас» и «Ижнефтемаш», сеть сервисных центров «Римера-Сервис». На международном рынке «Римера» имеет сервисные мощности и представительства в США («Rimerus», г. Хьюстон), ОАЭ (RIMERA OVERSEAS DMCC», г. Дубай), Эквадоре («РИМЕРА-Сервис- Эквадор», г. Кито), а также в Казахстане (ТОО «Римера-Казахстан», г. Актау), Узбекистане (Постоянное учреждение «Римера-Сервис», г. Мубарек). «Римера» осуществляет экспорт более чем в 30 стран мира.
СОБЫТИЯ
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ТМК и организации, системы, технологии, персоны:
|Барсуков Антон 3 3
|Волков Олег 6 1
|Бычков Сергей 7 1
|Саченко Сергей 1 1
|Мармылев Михаил 4 1
|Федулаев Алексей 7 1
|Котова Юлия 2 1
|Билоконь Максим 2 1
|Гусляев Георгий 2 1
|Грищук Александра 1 1
|Ример Ирина 1 1
|Путин Сергей 73 1
|Демидов Сергей 129 1
|Нуйкин Андрей 50 1
|Коротнев Константин 35 1
|Волошин Дмитрий 18 1
|Гусев Сергей 44 1
|Пауков Сергей 18 1
|Степаненко Василий 48 1
|Соловьев Александр 118 1
|Буряков Ярослав 1 1
|Сокольская Людмила 10 1
|Ример Владимир 5 1
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
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