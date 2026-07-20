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ТМК ЧТПЗ Римера Ижнефтемаш Алнас

ТМК - ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас

ГК «Римера» работает на  международном рынке по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. В группу компаний входят заводы «Римера-Алнас» и «Ижнефтемаш», сеть сервисных центров «Римера-Сервис». На международном рынке «Римера» имеет сервисные мощности и представительства в США («Rimerus», г. Хьюстон), ОАЭ (RIMERA OVERSEAS DMCC», г. Дубай), Эквадоре («РИМЕРА-Сервис- Эквадор», г. Кито), а также в Казахстане (ТОО «Римера-Казахстан», г. Актау), Узбекистане (Постоянное учреждение «Римера-Сервис», г. Мубарек). «Римера» осуществляет экспорт более чем в 30 стран мира.

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 «1С-Рарус» на 15% ускорила обработку заказов в группе компаний «Римера» 2
18.12.2024 «Софтлайн» заплатит до 300 миллионов за бывшего партнера «Ланита», который строит ЦОДы 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 2
21.12.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Ижевске 1
14.10.2022 «1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» подтвердила сертификацию «1С:Совместимо» 3
06.10.2022 «1С-рарус» автоматизировал складской учет на базе «1С:ERP» в Группе «Римера» 6
15.06.2022 Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера» 2
11.12.2013 GMCS помогла заводу «Алнас» оптимизировать управление производством 4
01.08.2012 «Римера» автоматизирует документооборот на базе Directum 2
20.12.2011 «Астерос Консалтинг»: Ярослав Буряков возглавил практику управленческого консалтинга 1

Публикаций - 10, упоминаний - 24

ТМК и организации, системы, технологии, персоны:

9553 4
1С-Рарус 975 4
Nubes - Нубес 74 1
МегаФон 10682 1
Softline - Софтлайн 3709 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
Крок - Croc 1959 1
Directum - Директум 1258 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1577 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 249 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Akelon - Акелон 33 1
Астерос Консалтинг 65 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1282 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
Северсталь ПАО - Severstal 622 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2406 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 390 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Группа Самолет 106 1
Arthur Andersen 63 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7783 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2885 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13895 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 775 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 590 2
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9371 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2676 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24288 1
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