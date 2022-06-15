Единая система расчета заработной платы и управления персоналом для 3700 сотрудников ГК «Римера»

Специалистами самарского филиала «1С-Рарус» завершена автоматизация кадрового учета и расчета заработной платы для более 3700 сотрудников в ГК «Римера». С помощью системы «1С:Зарплата и управление 8 КОРП» объединены nhb разрозненные системы в единую информационную среду, обеспечивающую бесперебойную, быструю и эффективную работу процессов расчета заработной платы, кадрового, управленческого, регламентированного учета. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Руководство компании «Римера» приняло решение о модернизации информационной системы в части кадрового учета и расчета заработной платы, чтобы ускорить и упростить сбор и формирование внутренней и регламентированной отчетности, ускорить расчет заработной платы, внедрить единые корпоративные стандарты мотивации и развития сотрудников внутри группы компаний.

Для решения поставленных задач выбрана информационная система «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП», ред. 3.1. Партнером по внедрению стала компания «1С-Рарус» в Самаре, которая имеет успешный опыт автоматизации расчета заработной платы и кадровых процессов на крупных предприятиях.

Результаты внедрения 1С:ЗУП КОРП в ГК «Римера»

Создана единая информационная система, объединяющая три ранее разрозненные базы. В крайне сжатые сроки был реализован переход с исторических систем автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы трех юридических лиц ГК «Римера» на «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» без потери функциональности.

Стандартизированы процессы расчета зарплаты и кадрового учета внутри группы компаний.

Автоматизирован расчет начислений, которые ранее считались вне системы (разовые начисления, премии).

Автоматизация отчетов, которые раньше создавались в электронных таблицах, освободила ресурсы специалистов на другие функциональные задачи. Ранее данные для отчетности по филиалам сводились вручную, отправка отчетов в контролирующие органы непосредственно из информационной системы была невозможна.

Сокращены трудозатраты в расчетных подразделениях до 25%, за счет автоматизации ручных начислений и облегчения сдачи отчетности, НДФЛ, страховых в единой базе.

Внедрен функционал штатного расписания с учетом особенностей предприятия, унифицирован подход к мотивации группы компаний, разработан механизм расчета годовой мотивационной премии с выгрузкой данных в бухгалтерскую систему.

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Поддержка единой системы стала занимать меньше времени у ИТ-специалистов заказчика, чем сопровождение трех баз разрозненной ИС, которые имели различия в доработке в части расчета заработной платы и кадрового учета. Освобождено до 20% времени техподдержки, ресурсы перенаправлены на развитие системы — автоматизацию дополнительных отчетных форм и процессов.

Повышена безопасность персональных данных, за счет выделения учета в отдельную базу с ограниченным доступ пользователей.

Заложена база для создания единого подразделения по расчету заработной платы и кадровому учету для всей группы компаний.

Пользователи и технические специалисты отмечают удобство, гибкость настройки и легкость работы в новой системе.

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Антон Барсуков, директор по цифровой трансформации ГК «Римера»: «Прежняя ИС не позволяла вовремя решать текущие задачи, так как отставала в скорости поддержки и обновлений от других современных решений. Переход на “1С:ЗУП КОРП” помог решить не только эту проблему, но и повысить эффективность работы подразделений. Мы стандартизировали процессы расчета зарплаты, объединили информацию из трех разрозненных баз в одну единую. Поставленные задачи в ходе проекта были решены, несмотря на трудности удаленной работы. Внешние факторы никак не сказались на качестве и сроках реализации внедрения за счет слаженной работы проектной команды. Мы полностью удовлетворены результатами проекта».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.