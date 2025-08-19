Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются

В MIT провели исследование пользы ИИ для бизнеса. Оказалось, что нейросети действительно помогают компаниям зарабатывать больше, но всего-навсего в 5% случаев. Остальным 95% внедрение ИИ не принесло ощутимого роста финансов, а вот вложиться в его интеграцию компаниям все же пришлось.

Польза, стремящаяся к нулю

Искусственный интеллект оказался бесполезен для подавляющего большинства компаний, внедривших его в свои бизнес-процессы ради увеличения выгоды. Как пишет Fortune со ссылкой на исследование Массачусетского Технологического Института, лишь 5% действительно сумели выжать из интеграции нейросетей прибыль.

Исследование основывается на опросе, в котором участвовали 300 компаний, внедривших искусственный интеллект. Авторы также опросили 150 руководителей таких фирм и 350 их сотрудников.

Как выяснилось, только 5% программ по внедрению ИИ обернулись для предприятий быстрым ростом выручки. Нейросети принесли им миллионы долларов выручки, но это, как показало исследование, лишь исключение, а не правило. Для 95% компаний внедрение ИИ никак не повлияло на финансовые результаты, ни в большую, ни в меньшую сторону. Если не считать денег, потраченных на это внедрение.

Нейросеть «Кандинский» Бизнес пока очень редко может извлечь действительно ощутимую выгоду от внедрения ИИ

«Пилотные проекты некоторых крупных компаний и молодые стартапы действительно преуспевают в использовании генеративного ИИ», — сказал Адитья Чаллапалли (Aditya Challapally), один из авторов исследования. – Стартапы, возглавляемые 19- или 20-летними, например, увидели скачок выручки с нуля до $20 млн за год.

Кто виноват

По мнению экспертов MIT, бесполезность ИИ как инструмента увеличения выручки – следствие вовсе не качества современных ИИ-моделей. Они полагают, что всему виной сами компании, которые инвестировали лишь в интеграцию нейросетей, но не стали дополнительно вкладываться в их донастройку с учетом внутренних процессов компании, равно как и в обучение сотрудников работе с ними.

Универсальные инструменты, например ChatGPT, максимально удобны, если их использует один человек в личных целях. Но их потенциал далеко не всегда раскрывается при корпоративном использовании, поскольку компании зачастую не обучают их и не адаптируют к своим рабочим процессам, подчеркнул Чаллапалли.

Свою роль играет и то, во что конкретно бизнес инвестирует деньги при интеграции нейросетей. Согласно исследованию, больше половины средств, выделенных на генеративный ИИ, в итоге направляется на инструменты продаж и маркетинга. При этом ученые MIT подчеркиваю, что наибольшая окупаемость инвестиций в ИИ гарантирована только при цифровизации с его помощью бэкофиса – устранении аутсорсинга бизнес-процессов, сокращении расходов на внешние агентства и оптимизацию внутренних операций.

«Феномен» успеха

Компании, получившие рост выручки благодаря ИИ, вкладывались в его развитие и адаптацию под внутренние нужды. 67% этих фирм закупали не общедоступные нейросети, а узкоспециализированные ИИ-инструменты и договаривались с их поставщиками, чтобы те принимали непосредственное участие в доработке продукта.

Оставшиеся 33% предпочли не привлекать сторонние компании к процессу внедрения ИИ и решили сделать все своими силами – от разработки до интеграции и обучения. Согласно исследованию, этот подход оказался менее рентабельным.

Исследование МТУ наглядно, что компании сталкиваются с гораздо большим количеством неудач, работая над нейросетями в одиночку. Чаллапалли отметил, что опрошенные компании часто не решались делиться данными о частоте неудач.

Он добавил что приобретенные «на стороне» ИИ-решения обеспечивали более надежные результаты в плане роста финансовых показателей.

Другие ключевые факторы успеха включают в себя предоставление полномочий линейным руководителям (а не только центральным лабораториям ИИ) для стимулирования внедрения и выбор инструментов, которые могут глубоко интегрироваться и адаптироваться со временем.

Нейросети есть, а денег нет

В зависимости от рода деятельности компании могут внедрять самые разные ИИ-инструменты, в том числе ассистентов программистов. В начале августа 2025 г. CNews писал, что разработка таких помощников своими силами очень часто загоняет компанию в убытки.

Даже если получившийся помощник программиста быстро набирает популярность, зачастую это не избавляет компании от отрицательных показателей в финансовых отчетах.