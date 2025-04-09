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«Теком» расширяет функционал ORBOX

Компания «Теком» представила обновление программного решения ORBOX. Ключевым новшеством ORBOX стала интеграция дообучающихся нейросетей в составе решения «Линза Детектор», разработанного компанией Social Lab. Теперь владельцы телеканалов и онлайн-платформ могут автоматически выявлять запрещенный контент, снижая риск получения штрафов и отзыва лицензии. Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Сегодня телеканалы и онлайн-платформы выступают в роли ритейлеров контента, сотрудничая с десятками продакшен-студий и накапливая огромные медиатеки. В условиях постоянно ужесточающегося законодательства вещатели вынуждены регулярно перепроверять весь контент, чтобы избежать санкций.

Телеканалы все чаще требуют от продакшенов не только производства, но и соблюдения законодательства на протяжении всего жизненного цикла контента. В этом контексте автоматизация выходного редакторского контроля становится необходимым стандартом качества.

Обновленный ORBOX оснащен регулярно обновляемой и дообучаемой нейросетью в составе решения «Линза Детектор» от компании Social Lab. Система анализирует видео и автоматически размечает подозрительные фрагменты, указывая на потенциальные нарушения (пропаганду запрещенных веществ, сцены с насилием, упоминания иноагентов и пр.). Редактору остается верифицировать выделенные участки, что значительно ускоряет процесс контроля и снижает нагрузку на команду.

«Вещатели несут полную ответственность за контент, который они выпускают в эфир, поэтому заинтересованы в решении, которое поможет оптимизировать процесс редакторского контроля и предотвратит штрафы. Что касается необходимости такого решения для продакшен-студий, по аналогии с GMP (Good Manufacturing Practice) мы предлагаем индустрии новый стандарт GCP – Good Content Producer. Продакшены, использующие ORBOX, становятся надежными поставщиками контента и предпочтительными партнерами для вещателей. Наше решение не просто автоматизирует проверку – оно помогает продакшенам экономить время и становиться доверенным партнером для своего заказчика», – отметил Андрей Гайнулин, генеральный директор «Теком».

«Применение искусственного интеллекта для автоматизации выходного редакторского контроля позволит студиям оперативно предоставлять провайдеру «безопасный» контент. Наше ИИ-решение заменяет целый пул экспертов по детектированию противоправного контента, повышает скорость и качество работы, автоматизирует рутину и снижает затраты», – сказала Наталия Тылевич, генеральный директор Social Lab.

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