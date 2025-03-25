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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гайнулин Андрей


25.03.2025 «Теком» интегрировал в Orbox нейросеть для обнаружения запрещенного контента 1
24.06.2021 «Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гайнулин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Теком - Кьюлиджент.Ру - Qligent - Q’ligent 3 1
Социальная лаборатория - Social Lab 4 1
Ростелеком 9813 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4554 1
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Теком - ORBOX 10 1
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Цифровой регион - Федеральный проект 100 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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