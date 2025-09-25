Разделы

«Медскан» и Aegis Hospital подписали меморандум о создании центра ядерной медицины

Группа компаний «Медскан» и Aegis Hospital (Вьетнам) подписали меморандум, предусматривающий совместное развитие медицинской инфраструктуры во Вьетнаме.

В рамках соглашения стороны намерены реализовать проект по созданию центра ядерной медицины. «Медскан» обеспечит проект технологическими решениями, экспертной поддержкой и обучением персонала Aegis, включая программы подготовки специалистов в российских референсных центрах и на международных площадках. Aegis реализует инвестиционную поддержку проекта, строительство и последующую эксплуатацию центра, обеспечив соответствие требованиям GMP и стандартам радиационной безопасности.

Отдельное направление сотрудничества – развитие медицинского туризма и формирование предложения высокотехнологичной медицинской помощи для внутреннего и международного рынков, а также создание подразделения для клинических исследований.

«Высокотехнологичные решения с применением методов ядерной медицины и уникальная экспертиза российских компаний играют ключевую роль в повышении доступности передовых методик диагностики и лечения самых серьезных заболеваний для пациентов по всему миру. Мы видим большой интерес к нашим возможностям со стороны партнеров из Вьетнама и других стран Азии. Создание центра ядерной медицины во Вьетнаме и развитие медицинского туризма в российские лечебные учреждения позволит обеспечить доступ пациентов к медицинской помощи мирового уровня», – отметил Вадим Титов, генеральный директор отраслевого комплекса «Росатом Международная сеть», член совета директоров ГК «Медскан».

«Медицина сегодня не ограничивается локальной экспертизой – это международное партнерство, которое открывает новые горизонты для врачей и пациентов. Для нас важно не просто привнести технологии, а выстроить систему, которая будет устойчиво работать в долгосрочной перспективе. Это отражает нашу миссию – помогать формировать современную медицинскую инфраструктуру и готовить специалистов будущего», – сказал Тимур Мубаракшин, генеральный директор ГК «Медскан».

Стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая разработает дорожную карту сотрудничества и приступит к ее реализации сразу после подписания меморандума.

