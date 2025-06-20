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Мубаракшин Тимур


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Сбербанк запускает партнерство с «Медскан» по внедрению ИИ-агентов 1
07.06.2024 «Медскан» и VK планируют развивать цифровые сервисы и продукты для здравоохранения 1
08.12.2022 В Израильской клинике в Москве начал работать российский робот-диагност 1
02.10.2020 Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мубаракшин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Promobot - Промобот 140 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 1
Hadassah Medical - Хадасса Медикал 7 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5781 3
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 110 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5552 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5397 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2276 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5046 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 248 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4674 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13892 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 37 1
Кивокурцев Олег 92 2
Исагулова Элина 34 1
Кривозубов Павел 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1532 1
Израиль 2756 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10237 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 380 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 312 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 2
Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases 8 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
Здравоохранение - Гинекология 37 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 67 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8012 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 796 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 2
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