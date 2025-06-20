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Мубаракшин Тимур
УПОМИНАНИЯ
Мубаракшин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
|Promobot - Промобот 140 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 1
|Кивокурцев Олег 92 2
|Исагулова Элина 34 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1532 1
|Израиль 2756 1
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