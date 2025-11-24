Разделы

Веб-сервисы
|

Центр спортивной медицины «Медскан | Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан»

Группа компаний «Медскан» запустила первый в контуре платформы «Медскан» центр спортивной медицины «Медскан | Насмед». Партнером проекта выступило Национальное агентство спортивной медицины «Насмед», ставшее участником платформы «Медскан». Об этом CNews сообщили представители «Медскан».

Клиники «Медскан» уже много лет оказывают медицинскую помощь профессиональным спортсменам и командам, обеспечивая диагностику, лечение травм и консультации профильных специалистов. Создание Центра спортивной медицины «Медскан | Насмед» выводит это направление на новый уровень: ключевую роль в работе центра играет спортивный врач, сопровождающий пациента на всех этапах — от диагностики и лечения до реабилитации и профилактики.

В центре будет запущено углубленное медицинское обследование (УМО) для профессиональных и любительских спортсменов, взрослых и детей. Используемое спортивное оборудование — беговые дорожки, велоэргометры и другие функциональные комплексы — позволяет проводить точные исследования и формировать индивидуальные спортивные чекапы.

Интеграция центра в платформу «Медскан» обеспечивает пациентам единый, «бесшовный» маршрут: при необходимости спортсмены смогут оперативно направляться в клиники группы для лечения, реабилитации и последующего наблюдения. Платформа объединяет физическую инфраструктуру и цифровые сервисы в единую систему федерального уровня, что обеспечивает единые клинические стандарты, быстрый обмен медицинской информацией и непрерывный путь пациента.

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

«Совместно с "Насмед" мы запускаем направление спортивной медицины в новом для нас формате — как часть платформы “Медскан”. Такой подход позволяет объединить диагностику, лечение и восстановление спортсменов в единую систему, сделать процесс более удобным, эффективным и ориентированным на результат», — сказал генеральный директор ГК «Медскан» Тимур Мубаракшин.

Запуск Центра спортивной медицины «Медскан | Насмед» — это очередной шаг в развитии федеральной платформы «Медскан», направленной на создание современного и комплексного пространства здравоохранения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще