Центр спортивной медицины «Медскан | Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан»

Группа компаний «Медскан» запустила первый в контуре платформы «Медскан» центр спортивной медицины «Медскан | Насмед». Партнером проекта выступило Национальное агентство спортивной медицины «Насмед», ставшее участником платформы «Медскан». Об этом CNews сообщили представители «Медскан».

Клиники «Медскан» уже много лет оказывают медицинскую помощь профессиональным спортсменам и командам, обеспечивая диагностику, лечение травм и консультации профильных специалистов. Создание Центра спортивной медицины «Медскан | Насмед» выводит это направление на новый уровень: ключевую роль в работе центра играет спортивный врач, сопровождающий пациента на всех этапах — от диагностики и лечения до реабилитации и профилактики.

В центре будет запущено углубленное медицинское обследование (УМО) для профессиональных и любительских спортсменов, взрослых и детей. Используемое спортивное оборудование — беговые дорожки, велоэргометры и другие функциональные комплексы — позволяет проводить точные исследования и формировать индивидуальные спортивные чекапы.

Интеграция центра в платформу «Медскан» обеспечивает пациентам единый, «бесшовный» маршрут: при необходимости спортсмены смогут оперативно направляться в клиники группы для лечения, реабилитации и последующего наблюдения. Платформа объединяет физическую инфраструктуру и цифровые сервисы в единую систему федерального уровня, что обеспечивает единые клинические стандарты, быстрый обмен медицинской информацией и непрерывный путь пациента.

«Совместно с "Насмед" мы запускаем направление спортивной медицины в новом для нас формате — как часть платформы “Медскан”. Такой подход позволяет объединить диагностику, лечение и восстановление спортсменов в единую систему, сделать процесс более удобным, эффективным и ориентированным на результат», — сказал генеральный директор ГК «Медскан» Тимур Мубаракшин.

Запуск Центра спортивной медицины «Медскан | Насмед» — это очередной шаг в развитии федеральной платформы «Медскан», направленной на создание современного и комплексного пространства здравоохранения.