В Израильской клинике в Москве начал работать российский робот-диагност

Робот-диагност от российской компании «Промобот», резидента ИТ-кластера «Сколково», начал работу в московском филиале израильского госпиталя Hadassah Medical. Это единственное в России медицинское учреждение под управлением иностранного госпиталя. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Медицинский робот «Промобот» способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента. По словам разработчиков, робот значительно упрощает труд «живого» врача и освобождает время для более сложных задач, взяв на себя всю механическую работу по сбору данных пациента.

«Выигрывают и доктор, и пациент. Доктор потому, что робот может дать первую информацию о состоянии пациента, а пациент — потому что получает больше внимания. Я рад, что Hadassah Medical Moscow использует в практике все то новое, что есть сегодня. Это очень вдохновляет, когда ты можешь предложить своему пациенту максимум», — сказал Тимур Мубаракшин, медицинский директор Hadassah Medical Moscow.

Промобот

Инженеры уверены, что таких роботов в будущем будут использовать для массовой диспансеризации населения. По данным Минздрава России, в стране не хватает 148,2 тыс. врачей и более 800 тыс. медсестер. А по результатам диспансеризации, которую прошли 62 млн человек, у 50% взрослых и 56% детей диагностировали хронические заболевания. «За» роботизацию говорят и социологические опросы: по данным НИУ ВШЭ, население России оценивает длительные сроки ожидания как наиболее важную проблему здравоохранения. Изобретатели робота считают, что российские роботы смогут решить часть проблем диспансеризации, сделав этот процесс доступнее и интерактивнее.

«Сервисные роботы — один из важнейших новых российских брендов. Сотрудничество с ведущими мировыми клиниками открывает возможности для отечественной робототехники. Пандемия COVID-19 доказала, что международное сотрудничество необходимо разработчикам не “для галочки”: это сохраняет жизнь и здоровье людей прямо сейчас», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.