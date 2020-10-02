Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah

Медицинский робот компании «Промобот», резидента Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», начал прием пациентов в филиале израильского госпиталя Hadassah Medical, расположенном в инновационном центре «Сколково».

Робот-диагност Promobot измеряет количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру, проводит скрининговый опрос пациента и выдаёт рекомендации с помощью искусственного интеллекта. Робот берет на себя механическую работу по сбору данных. Это значительно упрощает труд «живого» врача и освобождает его время для решения более сложных задач.

Тимур Мубаракшин, медицинский директор Hadassah Medical Moscow, сказал: «Выигрывают и доктор, и пациент. Доктор потому, что робот может дать первую информацию о состоянии пациента, а пациент — потому что получает больше внимания. Я рад, что Hadassah Medical Moscow использует в практике все то новое, что есть сегодня. Это очень вдохновляет, когда ты можешь предложить своему пациенту максимум».

По данным Минздрава России, в стране не хватает 148,2 тыс. врачей и более 800 тыс. медсестер. А по результатам диспансеризации, которую прошли 62 млн человек, у 50% взрослых и 56% детей диагностировали хронические заболевания. Использование роботов для массовой диспансеризации, уверены инженеры компании «Промобот», поможет не только побороть негативную статистику, но и снизить сроки ожидания приема. По информации НИУ ВШЭ, население России считает это одной из наиболее важных проблем здравоохранения.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот», сказал: «Сервисные роботы — один из важнейших новых российских брендов. Сотрудничество с ведущими мировыми клиниками открывает возможности для отечественной робототехники. Пандемия COVID-19 доказала, что международное взаимодействие необходимо разработчикам не “для галочки”: это сохраняет жизнь и здоровье людей прямо сейчас».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Фонда «Сколково», отметил: «Ситуация, обусловленная COVID-19, диктует новую реальность. ИТ-компании вынуждены перестраивать свои продукты и дооснащать их полезным и актуальным функционалом. Компания “Промобот” уже давно является одним из лидеров этого тренда. Ещё в период первой волны пандемии она успешно дополнила линейку своей продукции новыми устройствами. Дооснащение “классического” Промобота – продолжение развития компании в нужном и востребованном сейчас направлении».

Госпиталь Хадасса — ведущее учреждение здравоохранения Израиля со столетней историей. Именно там впервые в стране провели успешную пересадку сердца, роботизированную хирургическую операцию, компьютер-ассистированную замену тазобедренного сустава. Диагностический центр Hadassah Medical в «Сколково» оказывает медицинскую помощь по 19 направлениям. В их числе аллергология-иммунология, педиатрия, гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, онкология, отоларингология, эндокринология, программы комплексной диагностики.

В 2020 году клиника Hadassah Medical первой в России начала серологическое тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции. С начала эпидемии проведено 18 тыс. исследований.