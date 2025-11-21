Сбербанк и группа компаний «Медскан» внедрят ИИ-агента для расшифровки медицинских анализов

Московский банк Сбербанка и ГК «Медскан» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнеры запускают совместный проект – ИИ-агента, способного расшифровывать результаты медицинских анализов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Цифровой помощник объяснит результаты анализов понятным языком, выделит ключевые отклонения и, при необходимости, посоветует пациенту, к какому профильному специалисту необходимо обратиться. Решение создается на базе русскоязычной генеративной языковой модели «ГигаЧат» — одной из немногих в мире, успешно прошедших профессиональный медицинский экзамен».

По прогнозам специалистов, внедрение ИИ-агента позволит снизить нагрузку на колл-центр сети лабораторий на 20%, а также разгрузить врачей-консультантов «Медскан» за счет ожидаемого сокращения количества обращений за расшифровкой. Он поможет не только пациентам, но и медицинским работникам выявить риски на ранних стадиях, своевременно обратить внимание на тревожные показатели и назначить необходимое лечение или дополнительное обследование.

Тимур Мубаракшин, генеральный директор ГК «Медскан»: «ИИ-агент — это следующий шаг в развитии платформы «Медскан», которая объединяет медицинскую инфраструктуру и цифровые технологии в единую систему федерального масштаба. В рамках платформы более 480 лабораторных офисов «KDL | Медскан» и десятки клиник группы работают по единым стандартам, обеспечивая пациенту бесшовный маршрут - от диагностики до профилактики. Искусственный интеллект станет помощником не только для пациентов, но и для врачей, возьмет на себя рутинные консультации и поможет сосредоточиться на сложных клинических случаях. Такой подход переводит медицину из режима лечения в режим управления здоровьем - когда мы не боремся с болезнью, а предотвращаем ее».

Решение будет реализовано во всей сети «KDL | Медскан», включая партнерские и франчайзинговые офисы.