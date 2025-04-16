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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бион



16.04.2025 ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 1
13.10.2016 «Бион» перешла на ECM-платформу Directum 1
11.03.2014 InterSystems: Единая информационная среда — настоящее и будущее здравоохранения 1
31.10.2013 Пол Грабшейд - Нужна интеграция разрозненных элементов системы здравоохранения  1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
18.09.2013 InterSystems об опыте внедрения лабораторных информационных систем 1
13.05.2011 Специфика централизованных лабораторий: бизнес начинается с ИТ 3

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Бион и организации, системы, технологии, персоны:

InterSystems - ИнтерСистемз 134 5
Ростелеком 9860 1
Microsoft Corporation 24776 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Directum - Директум 1110 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 676 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Цифра ГК 2456 1
АйТи 1377 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 19 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Галактика про 2 1
A1qa 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Специальные технологии 65 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Точка качества 5 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Системы документооборота 498 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 1
Федеральное казначейство России 1800 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 217 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 369 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8588 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10716 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11322 2
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LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5577 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2245 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 792 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6772 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1745 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2829 1
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Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8233 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4830 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2945 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1225 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2204 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 3
InterSystems Cache 134 3
InterSystems HealthShare 26 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5368 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Бион - серия советских и российских космических аппаратов 3 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 1
Microsoft Azure 1420 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1003 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Directum Jazz 40 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
InterSystems Ensemble 58 1
InterSystems DeepSee 7 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 6 1
Космодром Байконур 1069 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 21 1
Островский Владимир 25 5
Фомичев Олег 138 1
Никуличев Андрей 43 1
Козырев Алексей 324 1
Казак Максим 162 1
Волков Владимир 58 1
Попов Алексей 336 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Серебряков Виктор 48 1
Чучелов Андрей 44 1
Деянышев Вадим 19 1
Гаттаров Руслан 144 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Лосев Сергей 46 1
Сафронов Роман 36 1
Чимиричкина Мария 30 1
Линев Андрей 24 1
Федорец Андрей 19 1
Grabscheid Paul - Грабшайд Пол 3 1
Гусев Владимир 24 1
Денисов Леонид 17 1
Курмангалиева Бикеш 8 1
Хухашвили Юрий 6 1
Грищенко Сергей 6 1
Гордейчук Павел 1 1
Маслова Маргарита 4 1
Мамонов Александр 3 1
Батарова Татьяна 14 1
Суша Ольга 3 1
Карпман Ольга 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 7
Европа 21871 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 3
Великобритания - Шотландия 340 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 2
Казахстан - Республика 5609 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 2
Земля - планета Солнечной системы 10441 2
Швеция - Королевство 3639 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 1
Дания - Королевство 1303 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 703 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1751 1
Италия - Итальянская Республика 4371 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Россия - ПФО - Самарская область 1358 1
Испания - Королевство 3731 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2014 1
Россия - УФО - Тюменская область 1182 1
Нидерланды 3550 1
Россия - ПФО - Саратовская область 748 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 1
Таиланд - Королевство 830 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 868 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 510 1
Чили - Республика 473 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 382 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Индия - Bharat 5514 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1300 1
Япония 13343 1
Юпитер - планета Солнечной системы 553 1
Луна - спутник Земли 1486 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8938 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 4
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10109 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4939 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1355 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6282 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5869 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2166 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 351 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 517 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7044 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6810 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2052 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7849 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5979 1
Паспорт - Паспортные данные 2565 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8168 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2230 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1225 1
Налогообложение - Налог на прибыль 207 1
Здравоохранение - Болезнь Гепатит 32 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 462 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1400 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
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