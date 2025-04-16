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Бион
Бион и организации, системы, технологии, персоны:
|Островский Владимир 25 5
|Фомичев Олег 138 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Козырев Алексей 324 1
|Казак Максим 162 1
|Волков Владимир 58 1
|Попов Алексей 336 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Серебряков Виктор 48 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Лосев Сергей 46 1
|Сафронов Роман 36 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Линев Андрей 24 1
|Федорец Андрей 19 1
|Grabscheid Paul - Грабшайд Пол 3 1
|Гусев Владимир 24 1
|Денисов Леонид 17 1
|Курмангалиева Бикеш 8 1
|Хухашвили Юрий 6 1
|Грищенко Сергей 6 1
|Гордейчук Павел 1 1
|Маслова Маргарита 4 1
|Мамонов Александр 3 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Суша Ольга 3 1
|Карпман Ольга 9 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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