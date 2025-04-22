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Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Ангара семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями



22.04.2025 Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 3
26.06.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 1
23.12.2014 Успешный старт тяжелой "Ангары" откроет дальний космос для России? 6
27.11.2009 РН "Ангара": огневые испытания успешно завершены 1
31.07.2009 Проведены "огневые" стендовые испытания УРМ-1 РН "Ангара" 1
25.06.2009 В КБХА проведены огневые испытания нового ракетного двигателя 1
13.05.2008 ГКНПЦ им. Хруничева представит свои достижения на авиакосмической выставке в Берлине 2
19.03.2008 Проект космического ракетного комплекса "Ангара" утвержден 1
15.10.2007 Прошло заседание ВПК по комплексу "Ангара" 3
21.08.2007 "МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители 7
01.08.2007 Идет подготовка к испытаниям ракеты-носителя "Ангара" 4
15.06.2007 В Ле Бурже ГКНПЦ им. Хруничева представит макеты 6 РН 3
09.06.2007 ГКНПЦ им. Хруничева и КБ "Полет": первые результаты объединения 1
04.06.2007 Завтра в Омске представят полноразмерный макет РН "Ангара" 1
10.05.2007 Полномасштабный макет "Ангары" представят в Омске 2
24.10.2006 Центр имени Хруничева готовится совершить глубокий маневр 1
24.10.2006 Центр имени Хруничева готовится совершить глубокий маневр 1
29.08.2006 Ракета-носитель "Ангара" появится в следующем десятилетии 4
29.08.2006 Ракета-носитель "Ангара" появится в следующем десятилетии 4
14.07.2005 Россия потратит на космос 305 млрд. руб. 1
31.05.2005 Россия и Казахстан будут развивать космический проект Байтерек 1

Публикаций - 22, упоминаний - 50

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 19
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 5
8397 1
1С-Рарус 894 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Орбита 293 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 18
ILS - International Launch Services 61 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Boeing 1013 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 2
Lockheed Martin 759 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
Space Transport 9 2
Роскосмос КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
НИИхиммаш - Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения 3 1
Роскосмос КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 7 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Blue Origin 21 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Бион 8 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Ростех - ОРКК - УКВЗ - Усть-Катавский вагоностроительный завод 2 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2013 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
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Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
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