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Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Ангара семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Фрадков Михаил 160 4
|Нестеров Владимир 30 3
|Путин Владимир 3228 2
|Иванов Сергей 388 2
|McKenna Frank - Маккенна Фрэнк 2 2
|Ахметов Даниал 48 1
|Мусабаев Талгат 19 1
|Галеева Татьяна 2 1
|Шубский Кирилл 1 1
|Остапенко Олег 7 1
|Полежаев Леонид 3 1
|Мальнев Анатолий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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