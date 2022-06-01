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Импортонезависимость
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«Переходя — переходи». Импортозамещение по проторенной дорожке

Госкорпорации и госорганы начали движение в сторону импортозамещения еще в 2014 г. При этом процесс шел хотя и планомерно, но не быстро — сроки затягивались, показатели исполнялись формально, оценки перспектив вызывали скепсис. Еще 2-3 года назад возможность заменить западные СУБД на больших объемах данных подвергалась сомнению. Сейчас это уже не только факт нагрузочных тестов для импортонезависимых платформ, но и показатель реальных проектов внедрения российских прикладных систем.

Примеры этому — кейсы, о которых сообщала компания Directum и ее партнеры в течение последних нескольких месяцев:

Directumроссийский разработчик интеллектуальных систем управления бизнес-процессами и документами, который более 30 лет работает на ИТ-рынке и успешно прошел вместе с заказчиками периоды экономических потрясений, выработал принципы адаптации и поиска резервов для развития. В активе компании и её партнеров десятки проектов миграции с западного ПО и внедрения продуктов на OC Linux, СУБД PostgreSQL, Postgres Pro.

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Безопасность

Подробнее о рекомендациях по выстраиванию ИТ-стратегии и о видении ситуации вы сможете узнать в докладе Константина Истомина, исполнительного директора Directum «Переходя — переходи: цифровизация бизнес-процессов в новых условиях» на Пленарном заседании CNews Forum 7 июня в Москве.

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