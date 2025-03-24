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SDS Fusion СДС Фьюжн
|24.03.2025
|Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi 1
|06.12.2021
|Департамент ГОЧСиПБ Москвы переходит на отечественные ИТ-решения 1
SDS Fusion и организации, системы, технологии, персоны:
|Бургов Владимир 16 1
|Ефимов Дмитрий 15 1
|Мартышков Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
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