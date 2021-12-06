Департамент ГОЧСиПБ Москвы переходит на отечественные ИТ-решения

В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы завершены работы по модернизации системы оперативной проводной связи, в рамках которых компания SDS Fusion успешно осуществила внедрение платформы CommuniGate Pro, включенной приказом Минцифры России в Единый реестр отечественного ПО.

«Программа импортозамещения помогла достичь серьезного прогресса на рынке отечественных ИТ-решений, в результате чего в настоящее время платформа CommuniGate Pro устойчиво работает в нашей инфраструктуре. Отдельно хотелось бы отметить профессиональную работу команды SDS Fusion, осуществившую переход на новое решение в сжатые сроки», – сказал начальник управления связи, информационных технологий и оповещения Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков.

«Наша команда поддерживает внедрение отечественных решений, IP-телефонии и других ИТ-систем. Российские разработки набирают все больший спрос среди наших заказчиков. Трансформация рынка ИТ в последние годы привела к тому, что в ряде случаев качество и функциональность отечественных решений превосходят импортные», – отметил генеральный директор компании SDS Fusion Дмитрий Ефимов.

«Бесперебойная и надежная коммуникация сотрудников Департамента ГОЧСиПБ, без преувеличения, очень важна для жителей и гостей Москвы. Поэтому требования к поставщикам очень высокие. Платформа CommuniGate Pro, в свою очередь, успешно зарекомендовала себя как надежное и производительное решение, ставшее приоритетным для государственных и муниципальных учреждений по всей стране», – отметил коммерческий директор CommuniGate Systems Владимир Бургов.