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Dell EMC Atmos

СОБЫТИЯ

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25.04.2014 EMC в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 2% 1
22.04.2014 Как управлять облачной инфраструктурой с одной консоли 1
10.02.2014 Доход EMC в четвертом квартале 2013 г. вырос на 11% 1
30.10.2013 EMC увеличила свой доход в третьем квартале 2013 г. на 5% 1
03.06.2013 Команда Lotus F1 модернизирует ИТ-инфраструктуру вместе с EMC 1
08.10.2012 EMC обновила Cloud Tiering Appliance для многоярусного хранения данных в «облаках» 1
24.05.2012 Iomega начала продажи систем хранения StorCenter ix2 Network Storage для СМБ 1
13.01.2012 Iomega предлагает новую систему хранения данных для СМБ 1
26.07.2011 EMC завершила второй квартал 2011 г. с рекордными показателями дохода и прибыли 1
16.05.2011 EMC представила облачную систему для хранения данных 1
15.04.2011 Riverbed расширяет экосистему решений для облачных систем хранения и систем резервного копирования данных 1
13.12.2010 EMC представила «облачную» платформу хранения с возможностями самообслуживания 1
13.12.2010 Riverbed анонсировала новые решения для публичных «облачных» окружений 1
18.11.2010 EMC приобретает американского производителя сетевых систем хранения данных Isilon Systems 1
28.05.2009 Сделан первый шаг к "облачной" СЭД 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Dell EMC Atmos и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 15
Broadcom - VMware 2610 7
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Riverbed Technology 115 2
Lenovo EMC - Iomega 177 2
Lenovo EMC 4 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Lenovo Group 2447 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Seagate Technology 766 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
Болид НВП - Bolid 104 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 112 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 176 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 94 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 8
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 7
Linux OS 11533 4
Dell EMC VNX 42 4
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 3
Dell EMC XtremIO 19 3
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 2
Lenovo EMC - Iomega Personal Cloud 10 2
OpenText - Carbonite - Mozy 12 2
Dell Centera Centera 26 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16882 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 2
Dell EMC VMAX All Flash 26 2
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 1
Intel Xeon X 14 1
Hitachi Device Manager 1 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
Apple - macOS Time Machine 77 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Lenovo EMC - Iomega Link 3 1
Lenovo EMC - Iomega Enhanced Service Plan 1 1
Lenovo EMC - Iomega QuikProtect 2 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Broadcom - VMware Quest vRanger 1 1
Axis Video Hosting Solution - AVHS 8 1
IBM Storage - IBM DS servers 61 1
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 1
NetApp Filer 3 1
CA Technologies - Computer Associates - CA BrightStor ARCserve - CA BrightStor Portal - CA BrightStor SRM 29 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Dell EMC Automated Networked Storage - Dell EMC Unified Storage - Dell EMC FAST - Dell EMC Fully Automated Storage Tiering 12 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Goulden David - Гульден Дэвид 15 3
Feinberg Mike - Фэйнберг Майк 3 3
Tucci Joe - Туччи Джо 26 2
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Фишман Евгений 5 1
Burton Jeremy - Бертон Джереми 17 1
Davé Apurva - Даве Апурва 7 1
Wolford Eric - Уолфорд Эрик 6 1
Herzog Eric - Герцог Эрик 1 1
Polikatis Audrius - Поликатис Аудрис 1 1
Трещук Андрей 22 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Ипатов Вадим 84 1
Липич Григорий 65 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Япония 13807 2
США - Вашингтон штат 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Таиланд - Королевство 926 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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