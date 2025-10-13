Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184292
ИКТ 14327
Организации 11122
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26291
Персоны 79185
География 2968
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Фишман Евгений


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI 1
22.04.2014 Как управлять облачной инфраструктурой с одной консоли 1
13.07.2012 Эксперт: покупка Watch4Net позволит EMC предложить комплексное моновендорное решение по управлению ИТ-ресурсами 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Фишман Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5077 2
Ланит - Comptek - Комптек 198 2
Watch4net 4 1
Broadcom - VMware 2471 1
Brocade Communications Systems 243 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 455 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14535 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25680 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12819 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1222 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 421 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13229 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1060 1
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 72 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 612 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2047 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12182 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16857 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8825 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3073 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 566 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3013 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3460 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6590 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1400 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1219 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 219 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 277 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2379 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22644 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2905 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 496 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9990 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1075 2
IBM Storage - IBM XIV Storage System - IBM HDD/SSD storage 17 1
Huawei iManager 3 1
Dell EMC Atmos 15 1
Nokia Alcatel-Lucent SAM - Service Aware Manager 3 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 50 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 46 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 204 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Hitachi Device Manager 1 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
Microsoft Windows 16188 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
Dell EMC RecoverPoint - Dell EMC Backup Recovery Systems 17 1
Dell EMC Ionix 8 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
Dell EMC - CLARiiON 75 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 425 1
Dell Centera Centera 26 1
Linux OS 10720 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 651 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 295 1
Канада 4968 1
Канада - Монреаль 72 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7240 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1314 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1505 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2574 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще