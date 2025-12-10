Подготовка инженеров повышает эффективность эксплуатации отечественного ПО на 70–90% и сокращает сроки его внедрения в восемь раз

Переход на отечественные ИТ-решения требует не только выбора платформы, но и пересмотра подходов к подготовке инженерных команд. Эксперты Space («Даком М») и CompTek отмечают: предварительное обучение специалистов повышает эффективность эксплуатации российского ПО на 70–90% и позволяет внедрять системы в среднем в восемь раз быстрее. Практика показывает, что без подготовки специалистов проекты затягиваются на недели и месяцы, тогда как обученные инженеры разворачивают инфраструктуру за считанные дни. Именно обучение сегодня становится ключевым фактором успешного цифрового импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В условиях активного перехода на отечественные ИТ-решения ключевым фактором успешного внедрения становится не только выбор продукта, но и уровень подготовки инженерных команд. По оценкам экспертов Space («Даком М») и CompTek, предварительное обучение специалистов заказчика способно повысить эффективность внедрения и эксплуатации российского программного обеспечения на 70–90%.

По данным Space, порядка 45% всех обращений в службу технической поддержки связаны не с ошибками или сбоями, а с функциональными вопросами: как работает система, где расположен тот или иной механизм, какую настройку выбрать. Это напрямую указывает на дефицит подготовленности пользователей и подтверждает значимость обучения еще до начала внедрения.

«Российские технологии сегодня ориентированы не на копирование западных аналогов, а на реальные задачи бизнеса. Однако инженеры заказчиков по-прежнему часто ожидают увидеть привычные инструменты ушедших западных вендоров. Подготовка инженеров помогает снять это противоречие и увидеть преимущества российских решений», — отметил Тимофей Макуха, начальник отдела сервисного центра Space («Даком М»).

Отечественные ИТ-платформы сегодня представляют собой зрелые, конкурентоспособные решения, адаптированные под требования российского рынка. Однако внедрение новых систем часто осложняется попыткой переноса западных архитектурных шаблонов без учета особенностей российских разработок.

«Частая причина проблем — механический перенос опыта работы с зарубежными системами на отечественные платформы без понимания архитектуры. Формально все работает, но система теряет в производительности и стабильности», — сказал руководитель направления систем виртуализации CompTek Евгений Фишман.

Евгений Фишман подчеркивает: обучение позволяет отличать концептуальные подходы от конкретных технических параметров и правильно проектировать инфраструктуру — особенно в гиперконвергентных средах.

Практика Space показывает: подготовленный инженер способен развернуть даже сложную систему виртуализации всего за два рабочих дня. Без предварительной подготовки инженера тот же проект может занять 10–15 рабочих дней, а иногда и растянуться на 1,5–2 месяца.

«Если инженер заранее знаком с документацией и понимает продукт, внедрение идет быстро и без стресса. Без этого процессы затягиваются, а эффективность эксплуатации падает в разы», — сказал Тимофей Макуха.

За 2024 г. технические специалисты Space подготовили более 6,5 тыс. страниц документации, охватывающей весь функционал платформы виртуализации SpaceVM — от базовых сценариев до специализированных конфигураций. Для уверенного старта инженеру, как правило, достаточно освоить 200–300 страниц.

Эксперты сходятся во мнении: обучение — это не вспомогательная опция, а полноценный инструмент снижения рисков, повышения устойчивости и ускорения запуска ИТ-проектов.

«Подготовка снижает тревожность специалистов, помогает избежать архитектурных ошибок и формирует уверенность в системе. После обучения инженер перестает сопротивляться продукту и начинает работать с ним осознанно», — отметил Евгений Фишман.

В учебном центре CompTek регулярно проводятся курсы по платформе виртуализации SpaceVM и платформе для организации инфраструктуры виртуальных и физических рабочих столов Space VDI. По наблюдениям преподавателей учебного центра CompTek, после обучения специалисты иначе выстраивают диалог с вендором, точнее формулируют запросы и быстрее находят решения.

Эксперты подчеркивают: современное внедрение ИТ-решений — это не разовая поставка, а совместная работа заказчика и разработчика. Особую роль играет диалог и вовлеченность команд с обеих сторон.

Подготовленные инженеры со стороны заказчика способны точно описывать архитектуру, локализовывать ошибки и участвовать в проектировании, что кардинально повышает результативность внедрения.

«Только в диалоге подготовленных специалистов — со стороны заказчика и вендора — создается устойчивая и эффективная ИТ-среда», — сказали эксперты Space («Даком М») и CompTek.