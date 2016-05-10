Broadcom VMware Pivotal Software GoPivotal Pivotal Technologies
|10.05.2016
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Ford инвестирует $182,2 млн в разработчика облачного ПО Pivotal
Компания Ford объявила об инвестировании $182,2 млн в Pivotal, разработчика облачного программного обеспечения из Сан-Франциско, для развития собственной инфраструктуры и более быстрого внедрения инноваций. Инвестиции направлены на то, чтобы ускор
|08.04.2014
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Pivotal начала поставки программного пакета для работы с «Большими данными»
Компания Pivotal объявила о начале поставок Pivotal Big Data Suite — программного пакета с годовой подпиской, включающей программное обеспечение, обслуживание и поддержку. В состав пакета входят
|27.02.2014
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RSA и Pivotal выпустили архитектуру безопасности с функцией аналитики Big Data
Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о выпуске эталонной архитектуры Big Data for Security Analytics, созданной совместно с Pivotal. Новое решение позволит организациям повысить гибкость аналитических систем безопасности, а также заложит основу для более активного инвестирования в средства ИТ-аналитики, говорится в
|25.05.2000
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Broadcom за $242 млн. приобретет Pivotal Technologies для усиления своего положения на рынке цифрового ТВ и плоскопанельных дисплеев
ующий производитель полупроводников для доступа в Интернет по кабельным линиям, приобретёт компанию Pivotal Technologies Corp. Акционеры Pivotal получат в общей сложности 1,94 млн. акций
|23.03.2000
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Microsoft, KPMG и Pivotal совместно занялись развитием электронной коммерции в Латинской Америке
Компании Microsoft, KPMG Consulting и Pivotal представили на латиноамериканский рынок совместный продукт, ориентированный на рынок электронной коммерции. Он объединяет в себе консалтинговые услуги KPMG, операционную систему Windows
|26.04.1999
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Centric Software выпустила ПО Pivotal для поддержки совместных разработок и дизайна
Компания Centric Software выпустила ПО Pivotal для организации совместной разработки и дизайна в среде Windows и IRIX. Продукт относится к группе приложений CVPD (Collaborative Virtual Product Development, совместная виртуальная раз
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
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