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Broadcom VMware Pivotal Software GoPivotal Pivotal Technologies

Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies


10.05.2016 Ford инвестирует $182,2 млн в разработчика облачного ПО Pivotal

Компания Ford объявила об инвестировании $182,2 млн в Pivotal, разработчика облачного программного обеспечения из Сан-Франциско, для развития собственной инфраструктуры и более быстрого внедрения инноваций. Инвестиции направлены на то, чтобы ускор
08.04.2014 Pivotal начала поставки программного пакета для работы с «Большими данными»

Компания Pivotal объявила о начале поставок Pivotal Big Data Suite — программного пакета с годовой подпиской, включающей программное обеспечение, обслуживание и поддержку. В состав пакета входят

27.02.2014 RSA и Pivotal выпустили архитектуру безопасности с функцией аналитики Big Data

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о выпуске эталонной архитектуры Big Data for Security Analytics, созданной совместно с Pivotal. Новое решение позволит организациям повысить гибкость аналитических систем безопасности, а также заложит основу для более активного инвестирования в средства ИТ-аналитики, говорится в

25.05.2000 Broadcom за $242 млн. приобретет Pivotal Technologies для усиления своего положения на рынке цифрового ТВ и плоскопанельных дисплеев

ующий производитель полупроводников для доступа в Интернет по кабельным линиям, приобретёт компанию Pivotal Technologies Corp. Акционеры Pivotal получат в общей сложности 1,94 млн. акций
23.03.2000 Microsoft, KPMG и Pivotal совместно занялись развитием электронной коммерции в Латинской Америке

Компании Microsoft, KPMG Consulting и Pivotal представили на латиноамериканский рынок совместный продукт, ориентированный на рынок электронной коммерции. Он объединяет в себе консалтинговые услуги KPMG, операционную систему Windows
26.04.1999 Centric Software выпустила ПО Pivotal для поддержки совместных разработок и дизайна

Компания Centric Software выпустила ПО Pivotal для организации совместной разработки и дизайна в среде Windows и IRIX. Продукт относится к группе приложений CVPD (Collaborative Virtual Product Development, совместная виртуальная раз

Публикаций - 82, упоминаний - 87

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2364 38
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Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
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Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
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SoftBank Group 259 1
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НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 1
Ford Smart Mobility 3 1
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1519 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
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ASF - Apache Software Foundation 207 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 28
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Maritz Paul - Моритц Пол 28 4
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 2
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Лощинин Дмитрий 39 2
Демин Владимир 25 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Greene Diane - Грин Диана 19 2
Bates Tony - Бейтс Тони 24 2
Magnusson-Rosario Linda - Магнуссон-Росарио Линда 2 2
Галушкин Олег 182 1
Андреев Андрей 31 1
Fazzone Paul - Фаццоне Пол 2 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 1
Sargent Mike - Сарджент Майк 5 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Белоусов Сергей 242 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Оганесян Ашот 123 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Мартынов Владислав 113 1
Зубарев Илья 25 1
Игнатов Сергей 47 1
Грин Диана 9 1
Соломатин Евгений 9 1
Попова Мария 141 1
Ведехин Игорь 28 1
Щербаков Борис 47 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Урусов Виктор 127 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
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Зейбель Эдуард 5 1
Канович Дмитрий 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 26
Россия - РФ - Российская федерация 144607 19
Африка - Африканский регион 3481 15
Европа 21779 11
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 10
Уран - планета Солнечной системы 543 10
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Земля - планета Солнечной системы 10381 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 7
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 5
Беларусь - Белоруссия 5671 4
Дания - Королевство 1297 4
Европа Восточная 3077 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 4
Япония 13292 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 3
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Казахстан - Республика 5534 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 2
Германия - Федеративная Республика 12689 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Украина 7615 2
Швеция - Королевство 3620 2
Израиль 2732 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Франция - Французская Республика 7852 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Испания - Королевство 3710 1
Сингапур - Республика 1852 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 479 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Нью-Джерси 298 1
США - Джорджия 326 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 28
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 10
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 174 10
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8051 10
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 388 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4671 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 6
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1954 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6174 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 2
Английский язык 6639 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6981 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2305 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2480 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 2
Энергетика - Energy - Energetically 5090 2
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
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ИТ-аналитика 45 1
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Forbes - Форбс 821 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1214 1
All Things Digital 167 1
GigaOM 71 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 378 1
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VMworld 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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