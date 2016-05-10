Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies

Ford инвестирует $182,2 млн в разработчика облачного ПО Pivotal Компания Ford объявила об инвестировании $182,2 млн в Pivotal, разработчика облачного программного обеспечения из Сан-Франциско, для развития собственной инфраструктуры и более быстрого внедрения инноваций. Инвестиции направлены на то, чтобы ускор

Pivotal начала поставки программного пакета для работы с «Большими данными» Компания Pivotal объявила о начале поставок Pivotal Big Data Suite — программного пакета с годовой подпиской, включающей программное обеспечение, обслуживание и поддержку. В состав пакета входят

RSA и Pivotal выпустили архитектуру безопасности с функцией аналитики Big Data Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, объявила о выпуске эталонной архитектуры Big Data for Security Analytics, созданной совместно с Pivotal. Новое решение позволит организациям повысить гибкость аналитических систем безопасности, а также заложит основу для более активного инвестирования в средства ИТ-аналитики, говорится в

Broadcom за $242 млн. приобретет Pivotal Technologies для усиления своего положения на рынке цифрового ТВ и плоскопанельных дисплеев ующий производитель полупроводников для доступа в Интернет по кабельным линиям, приобретёт компанию Pivotal Technologies Corp. Акционеры Pivotal получат в общей сложности 1,94 млн. акций

Microsoft, KPMG и Pivotal совместно занялись развитием электронной коммерции в Латинской Америке Компании Microsoft, KPMG Consulting и Pivotal представили на латиноамериканский рынок совместный продукт, ориентированный на рынок электронной коммерции. Он объединяет в себе консалтинговые услуги KPMG, операционную систему Windows