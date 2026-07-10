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Broadcom VMware Photon OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.07.2026 «Норникель» отказался от американского софта для контроля за мобильниками сотрудников 1
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi 1
09.02.2017 Доступны новые релизы платформы сетевой виртуализации VMware NSX 1
19.10.2016 VMware оснастила Photon Platform встроенной поддержкой Kubernetes 2
21.07.2016 VMware по итогам второго квартала 2016 г. увеличила выручку на 11% 1
17.05.2016 EMC представила платформу Native Hybrid Cloud для разработки и доставки облачных приложений 1
16.05.2016 VCE VxRack System 1000 становится полностью облачным 1
21.04.2015 VMware выпустила собственную операционную систему 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2599 7
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 83 3
Dell EMC 5172 2
Microsoft Corporation - GitHub 1061 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 938 1
Red Hat 1378 1
Canonical 220 1
Google LLC 12626 1
Открытые технологии 730 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18001 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64471 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24224 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3290 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7133 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35886 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1951 4
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 309 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5120 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28098 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1105 3
DevOps - Development и Operations 1216 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3163 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 633 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2048 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 362 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22457 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10251 2
OpenStack 557 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14170 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
Rack-Scale Architecture - Rack-mount kit 57 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3021 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12109 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2504 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14710 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2344 1
Маршрутизация - Routing 600 1
VNC - Virtual Network Computing - RFB - Remote FrameBuffer - система удалённого доступа к рабочему столу компьютера - удалённый кадровый буфер 28 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1369 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1847 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2966 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10560 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1515 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25920 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 1
Broadcom - VMware vSphere 612 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 4
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 3
Broadcom - VMware - Pivotal Cloud Foundry 11 2
Linux OS 11458 2
Apache Hadoop 468 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 155 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 2
VCE VxRack Systems 14 2
Broadcom - VMware Fusion 19 1
Broadcom - VMware Cross-Cloud Architecture 8 1
VCE Vision 1 1
VCE Vscale 2 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 248 1
HashiCorp Vagrant 1 1
JFrog Bintray 1 1
OpenStack Mitaka 4 1
Microsoft Azure 1519 1
Docker - Платформа распределённых приложений 529 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 86 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 681 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 22 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 1
Google Compute Engine 13 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Rufus 11 1
Dell EMC ScaleIO 20 1
Broadcom - VMware vStorage APIs 15 1
Sakac Chad - Сакак Чад 2 2
Devine Scott - Девайн Скотт 5 1
Bugnion Edouard - Буньон Эдуард 3 1
Rosenblum Mendel - Розенблюм Мендел 5 1
Грин Диана 11 1
Fazzone Paul - Фаццоне Пол 2 1
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54530 2
США - Калифорния 4816 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15926 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53128 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2797 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1344 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1568 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2459 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 168 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456548, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197686.
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