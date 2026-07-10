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Broadcom VMware Photon OS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2599 7
|Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 83 3
|Dell EMC 5172 2
|Microsoft Corporation - GitHub 1061 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 938 1
|Red Hat 1378 1
|Canonical 220 1
|Google LLC 12626 1
|Открытые технологии 730 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
|Sakac Chad - Сакак Чад 2 2
|Devine Scott - Девайн Скотт 5 1
|Bugnion Edouard - Буньон Эдуард 3 1
|Rosenblum Mendel - Розенблюм Мендел 5 1
|Грин Диана 11 1
|Fazzone Paul - Фаццоне Пол 2 1
|Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54530 2
|США - Калифорния 4816 1
|США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456548, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456548, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.