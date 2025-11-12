Разделы

Плужников Дмитрий


СОБЫТИЯ


12.11.2025 Arenadata перевела СУБД Arenadata DB на open source проект Greengage 1
26.09.2024 Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB 1
19.09.2024 Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum 1
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum) 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Плужников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 139 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 334 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 568 2
GitHub 951 1
Broadcom - VMware 2486 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
Apache Software Foundation - ASF 221 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12277 4
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 49 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8096 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31751 2
Обратная совместимость - Backward compatibility 73 2
Repository - Репозиторий 1023 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72375 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11323 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 766 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1832 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2292 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2353 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1812 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 868 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7342 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 747 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 935 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 158 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 194 1
ScalikeJDBC 1 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Command Center - ADCC 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Backup Manager 2 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1092 1
Apache Hadoop 445 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 155607 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6629 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11374 1
Английский язык 6856 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1822 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 124 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399106, в очереди разбора - 732143.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

