Arenadata выпустила коммерческий релиз Arenadata DB 7 на базе Greengage

Группа Arenadata выпустила седьмую мажорную версию массивно-параллельной СУБД Arenadata DB (ADB) на основе open source проекта Greengage. Этот релиз стал важным шагом после перевода продукта на Greengage, что заложило основу для дальнейшего роста и развития на годы вперед. Команда разработки повысила стабильность Arenadata DB и внедрила ключевые доработки, позволяющие рекомендовать ее для продуктивных сред. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Ключевые особенности Arenadata DB 7.4.0 EE

Релиз построен на Greengage DB 7.4.0, выпущенном в начале ноября 2025 г., и полностью совместим по формату запросов с предыдущими версиями Greenplum 7.

Ядро PostgreSQL обновлено до версии 12.22 (с 12.12), включая все улучшения, что открывает новые возможности для прикладных систем, разработанных под свежие версии PostgreSQL.

Поддержка российских ОС: Astra Linux 1.7.6, «Альт СП» 10, «РедОС» 7.3 для расширения установки в защищенных контурах.

Полный набор компонентов: ADB Control, ADBM, коннекторы (ADB-to-ADB, ADB-ClickHouse, ADB-Kafka), PXF для интеграции с дата-ландшафтом заказчиков.

Офлайн-установка в закрытых защищенных контурах организаций без доступа к интернету.

Поддержка Linux cgroup v2 для контроля пропускной способности дисковой подсистемы кластера.

Автоматическая очистка «брошенных» файлов на уровне ядра для повышения стабильности на больших кластерах.

Поддержка distribution key для Redistribute Motion позволяет эффективнее реализовать возможность балансирования нагрузки и управление распределением данных при работе с внешними таблицами, повышая общую производительность системы.

«После перевода Arenadata DB на Greengage следующим важным этапом и главным вызовом для всей команды разработки был выпуск именно коммерческой версии продукта ADB 7. В новой версии нам удалось значительно улучшить стабильность работы СУБД, обеспечить интеграцию с используемыми у наших заказчиков смежными продуктами (ADB Control, ADBM, коннекторы), а также сделать ряд существенных доработок, позволяющих рекомендовать ADB 7 для использования в продуктивных средах. Мы не намерены останавливаться на этом и продолжим добавлять в Greengage/ADB новую функциональность, востребованную у наших клиентов», — сказал Дмитрий Плужников, технический директор Arenadata.

После закрытия open source проекта Greenplum команда Arenadata взяла инициативу в свои руки, запустив собственный форк — Greengage. Менее чем за год разработчики не только значительно продвинули стабильную, шестую версию ядра, но и довели до полноценного production-ready-состояния новую, седьмую мажорную версию, которая в open source существовала как бета.

Осенью 2025 г. Arenadata выпустила первый релиз MPP-СУБД Arenadata DB (ADB), собранный на основе open source проекта Greengage. В рамках перехода Arenadata DB на Greengage команда Arenadata настроила CI/CD-пайплайны для сборки ADB из репозиториев Greengage и полностью обновила документацию продукта. Это событие стало ключевым этапом, обеспечивающим полную независимость дальнейшего развития Arenadata DB от проекта Greenplum.