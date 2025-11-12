Разделы

Arenadata перевела СУБД Arenadata DB на open source проект Greengage

Группа Arenadata выпустила первый релиз MPP-СУБД Arenadata DB (ADB), собранный на основе open source проекта Greengage. В рамках перехода Arenadata DB на Greengage команда Arenadata настроила CI/CD-пайплайны для сборки ADB из репозиториев Greengage и полностью обновила документацию продукта. Это ключевой этап, обеспечивающий полную независимость дальнейшего развития Arenadata DB от проекта Greenplum. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Релиз Arenadata DB 6.29.0 стал важным событием для Arenadata и всех пользователей ADB, создав фундамент для развития продукта. Контроль над разработкой Greengage DB (ядро ADB) позволяет полностью управлять развитием технологии, учитывая важнейшие потребности пользователей конечного продукта ADB. Например, в первом релизе Arenadata DB на основе Greengage DB была устранена проблема «брошенных» файлов (orphaned files), исторически унаследованная Greenplum от ядра PostgreSQL и долгое время не решавшаяся на уровне апстрима и основного мейнтейнера проекта Greenplum.

Перевод процессов сборки Arenadata DB на Greengage дает возможность дальнейшего динамичного развития продукта как в рамках хорошо изученного ADB 6 с обязательным сохранением обратной совместимости версий, так и для абсолютно нового продукта ADB 7, релиз которого запланирован на конец 2025 г.

Arenadata обеспечивает открытость ядра Greengage DB в рамках open source проекта. Важным шагом в этом направлении стала процедура приема внешних коммитов, что позволяет сторонним профессиональным разработчикам вносить вклад в улучшение продукта совместно с core-командой Greengage.

«Выпуск первого релиза Arenadata DB на основе Greengage — это важный шаг на пути развития обеих систем. С уходом Greenplum из open source для нас было критически важно сохранить возможность внесения изменений в ядро этой зарекомендовавшей у заказчиков СУБД — как нашими собственными силами, так и с помощью профессионального сообщества. И теперь у нас есть все необходимое для этого», — сказал Дмитрий Плужников, технический директор Arenadata.

Бизнес

Arenadata DB (ADB) — массивно-параллельная реляционная СУБД с открытым исходным кодом на базе проекта Greengage для хранилищ данных с гибкой горизонтальной масштабируемостью и колоночным хранением на основе PostgreSQL.

Arenadata DB предназначена для работы со сложными аналитическими запросами и способна хранить и обрабатывать от десятков до сотен терабайт данных. Данный продукт позволяет: снизить time-to-market для новых разработок; уменьшить время решения проблем; оптимизировать TCO; ускорить текущие процессы без значительного переписывания кода.

Greengage — это свободно распространяемая система управления базами данных (СУБД) под лицензией Apache License 2.0 (ASF 2.0), которая развивается как самостоятельный открытый продукт. Проект появился в 2024 г. как альтернатива open source технологии Greenplum, после того как была прекращена поддержка ее открытой версии со стороны компании Broadcom.

